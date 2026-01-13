Tohma Çayı'nda Balıkçıl Kuşu Fotoğrafçıların Gözdesi

Malatya'nın Darende ilçesinden geçen Tohma Çayı'nda mesken tutan balıkçıl kuşu, bölgeye gelen fotoğrafçıların ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Doğal yaşamın duraklarından biri

Her gün aynı noktada görüntülenen kuş, su yüzeyinde gezerek balıklarla besleniyor ve doğa fotoğrafçılarının objektifine yansıyor. Fotoğrafçılar, kuşun doğal yaşam içindeki anlarını kaydederek arşivlerine yeni kareler ekliyor.

Tohma Çayı'ndaki bu eşsiz manzara, yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor ve ziyaretçileri mest ediyor.

TOHMA ÇAYI’NI MESKEN TUTAN BALIKÇIL KUŞU İLGİ GÖRÜYOR