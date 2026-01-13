Tohma Çayı'nda Balıkçıl Kuşu Fotoğrafçıların Gözdesi

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Çayı'nda yaşayan balıkçıl kuşu, her gün aynı noktada görüntülenerek fotoğrafçı ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:21
Malatya'nın Darende ilçesinden geçen Tohma Çayı'nda mesken tutan balıkçıl kuşu, bölgeye gelen fotoğrafçıların ve vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Doğal yaşamın duraklarından biri

Her gün aynı noktada görüntülenen kuş, su yüzeyinde gezerek balıklarla besleniyor ve doğa fotoğrafçılarının objektifine yansıyor. Fotoğrafçılar, kuşun doğal yaşam içindeki anlarını kaydederek arşivlerine yeni kareler ekliyor.

Tohma Çayı'ndaki bu eşsiz manzara, yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekiyor ve ziyaretçileri mest ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

