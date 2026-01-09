Kocaeli'de Eşi Hapse Düşen Kadın 3 Çocuğuyla Hastane Mescidine Sığındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eşi yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasıGülcan Yazıcı (28), kayınvalidesi tarafından evden kovulunca 3 çocuğuyla birlikte Körfez Devlet Hastanesi'nin mescidine sığınmak zorunda kaldı. Yardım çağrısına gelen hayırseverler ve belediye ekipleri aileye müdahale etti.

Olayın detayları

İddiaya göre, eşinin cezasının onanıp cezaevine girmesinin ardından kayınvalidesi Yazıcı'yı evde istemedi. 'Erkek torunumu bırak, diğerlerini al git' teklifini reddeden genç kadın, çocuklarını ayırmayı kabul etmedi ve eşyalarının satılmış olması ile maddi imkansızlık nedeniyle gidecek yer bulamayınca çocuklarıyla hastane mescidine sığındı.

Ailenin sığınması ve müdahale

Bir geceyi hastane mescidinde geçiren ailenin durumunu fark eden vatandaşlar, durumu Kocaeli Hayırseverler Derneği'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen dernek ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yazıcı ve çocuklarını bulunduğu yerden alarak geçici olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirdi.

Annenin anlattıkları

Yazıcı, evden ayrılma sürecini şöyle aktardı: 'Kayınvalidemle birlikte kalıyordum. Eşim cezaevinde, 12 yıl ceza almıştı. Cezayı duyduklarında beni ve çocuklarımı dışarı attılar, bize bakmak istemediler. Önce bir kız arkadaşıma gittim, iki gün onun yanında kaldım. Ancak annesi bizi kabul etmediği için bir sorun çıkmasın diye oradan ayrılmak zorunda kaldım. Çocukları alıp hastanenin mescidine gittim. Bir geceyi orada geçirdik. Sonra çevredeki yardımseverlere ve derneğe ulaşıp sesimi duyurdum.'

Ailenin durumu ve derneğin çalışmaları

Yazıcı, eşi cezaevine girmeden önce ayrı bir kiralık evlerinin olduğunu; eşyaların eş tarafından satılması nedeniyle yaklaşık altı ay kayınvalidesiyle kaldıklarını söyledi. 'Zaten kız çocuklarını istemiyorlar, sadece erkek çocuğunu istiyorlar. Ben de evlatlarımın hiçbirini onlara vermek istemiyorum. Evden ayrılırken yanıma hiçbir eşya almadım; zaten eşyalar kayınvalideme aitti, her şeyi öylece bırakıp geldim' dedi.

Kocaeli Hayırseverler Derneği yönetiminden Mehmet Aksakal, süreci şu sözlerle özetledi: 'Üç çocuklu bir anneden oluşan bu ailemizi, dün aldığımız bir ihbar üzerine Devlet Hastanesi’nin mescidinde bulduk. Duruma anında müdahale ettik. Ailemizi önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nün konukevinde misafir ettik. Ailemiz için yeni bir ev tutulması ve eşyalarının yerleştirilmesiyle ilgili tüm faaliyetlerimiz sürüyor. İnşallah bir iki gün içerisinde ailemizi yeni yuvasına kavuşturacağız.'

Son durum

Temel ihtiyaçları karşılanan ailenin, tadilatı süren kiralık eve yerleştirileceği ve dernek ile belediyenin kısa süre içinde kalıcı çözümler için çalıştığı bildirildi.

