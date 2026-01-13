Ordu’da Karla Mücadele: 24 Saatte 457 Mahalle Ulaşıma Açıldı

Ekipler teyakkuzda, öncelik hasta ve cenaze hizmetlerinde

Ordu’da yoğun kar yağışıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 saat içinde 457 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

İlde kar kalınlığı ortalama 55 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde karın 120 santimetreyi bulduğu bildirildi.

Karla mücadele kapsamında 417 araç ve iş makinesi ile 600 personel teyakkuzda tutuldu; küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmeye çalışıldı.

Çalışmalar sırasında ekipler 38 hastanın ulaşımını sağlarken, il genelinde vefat eden 9 vatandaş için cenaze hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya çağırdı; çıkanların ise araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Buzlanma ve don riskine karşı özellikle gece ve sabah saatlerinde daha temkinli olunması istendi; vatandaşların belediye ve ilgili kurumların uyarılarını takip etmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Karla mücadelede önceliğin hasta ve cenaze hizmetleri olduğuna dikkat çeken yetkililer, olumsuzluk halinde vatandaşların Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi üzerinden yardım talep edebileceklerini bildirdi.

