Ordu’da Karla Mücadele: 24 Saatte 457 Mahalle Ulaşıma Açıldı

Ordu'da 24 saatte 457 mahalle yolu açıldı; ekipler 417 araç ve 600 personelle 38 hastayı taşıdı, 9 cenaze hizmeti verdi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:33
Ordu’da Karla Mücadele: 24 Saatte 457 Mahalle Ulaşıma Açıldı

Ordu’da Karla Mücadele: 24 Saatte 457 Mahalle Ulaşıma Açıldı

Ekipler teyakkuzda, öncelik hasta ve cenaze hizmetlerinde

Ordu’da yoğun kar yağışıyla birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 24 saat içinde 457 mahallenin yolunu ulaşıma açtı.

İlde kar kalınlığı ortalama 55 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde karın 120 santimetreyi bulduğu bildirildi.

Karla mücadele kapsamında 417 araç ve iş makinesi ile 600 personel teyakkuzda tutuldu; küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmeye çalışıldı.

Çalışmalar sırasında ekipler 38 hastanın ulaşımını sağlarken, il genelinde vefat eden 9 vatandaş için cenaze hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması için sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya çağırdı; çıkanların ise araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Buzlanma ve don riskine karşı özellikle gece ve sabah saatlerinde daha temkinli olunması istendi; vatandaşların belediye ve ilgili kurumların uyarılarını takip etmeleri gerektiğinin altı çizildi.

Karla mücadelede önceliğin hasta ve cenaze hizmetleri olduğuna dikkat çeken yetkililer, olumsuzluk halinde vatandaşların Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezi üzerinden yardım talep edebileceklerini bildirdi.

ORDU'DA KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 24 SAAT...

ORDU'DA KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 24 SAAT İÇERİSİNDE 457 MAHALLENİN YOLUNU ULAŞIMA AÇTI.

ORDU'DA KAR YAĞIŞININ ETKİSİNİ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 24 SAAT...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çermik'te Kuyu ve Kalaç Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı
2
Yalova’da Gökçe Barajı %15’e Yükseldi: Su Kesintileri Sona Erdi
3
Ümraniye Belediyesi'nden 5-12 Yaş Çocuklara Ücretsiz Yarıyıl Etkinlikleri
4
Yunus Emre Sosyal Tesisi'nin Temeli Atıldı — Denizli'de 2026 Yatırım Yılı Başlıyor
5
Harput’ta Yoğun Kar Ağaçların Dallarını Kırdı
6
Tunceli'de Nadir Görüntü: Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Karlar Arasında
7
Sakarya Büyükşehir’den Adapazarı SGM’de 'Ailede Sağlıklı ve Etkili İletişim' Semineri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları