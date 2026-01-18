Aydos Ormanı Karla Kaplandı — Havadan Etkileyici Görüntüler

Aydos Ormanı Beyaza Büründü

İstanbul’un yüksek kesimlerinden kartpostallık manzaralar

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Özellikle Anadolu Yakasının yüksek bölgelerinde etkili olan yağış sonrası Aydos Ormanının tamamı karla kaplandı.

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla oluşan manzara; beyaza bürünen ağaçlar ve geniş ormanlık alanlar şeklinde ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu doğal görüntüler dronla havadan kaydedildi.

Öte yandan, devam eden kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin yollarda zaman zaman zor anlar yaşadığı bildirildi. Yetkililer ve vatandaşlar, ulaşımda dikkatli olunması uyarısında bulundu.

KARLA KAPLANAN AYDOS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ