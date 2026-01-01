DOLAR
Battalgazi Belediyesi Gece Boyu Karla Mücadelede Sahadaydı

Battalgazi Belediyesi ekipleri kar yağışında gece boyu kar küreme ve tuzlama yaptı; Başkan Bayram Taşkın çalışmaları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:57
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:57
Battalgazi Belediyesi ekipleri, Malatya'da etkili olan kar yağışı boyunca gece saatlerinden itibaren ilçe genelinde aralıksız çalıştı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetleri yoğun tempoda sürdürüldü.

Gece Boyu Süren Müdahale

Ekipler, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etti; sabah saatlerinde de aynı yoğunluk korundu. Yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla kaldırımlarda tuzlama ve temizlik çalışmaları eş zamanlı yürütüldü.

Öne Çıkan Bölgeler ve Müdahaleler

Özellikle yüksek kesimlerde; Gelinciktepe, Kaldırım, Bahçebaşı, Çamurlu, Merkez Beydağı ve Orduzu gibi TOKİ ağırlıklı bölgelerde ekipler sahada görev aldı. Karın etkili olduğu alanlarda ulaşımın aksamasına yol açmamak için gerekli tüm müdahaleler gerçekleştirildi.

Ayrıca çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda hasta nakilleri, yol açma ve tuzlama çalışmalarına anında müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmedi.

Başkan Taşkın Yerinde Takip Etti

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Taşkın, Hükümet Konağı çevresinde görev yapan ekipleri ziyaret ederek sıcak çay ikramında bulundu ve Kanalboyu bölgesindeki çalışmaları inceledi.

Gece saat 00.00'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Taşkın, sabaha kadar süren çalışmaları yakından takip etti. Başkanın sözleri: "Gece gündüz demeden, 7/24 esasına göre çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması için ekiplerimiz sahada görevine devam ediyor"

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

