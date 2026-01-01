DOLAR
Tokat'ta Yeni Yılın İlk Karı: Sokaklar Beyaza Büründü

Tokat'ta yeni yılın ilk günü etkili olan kar kenti beyaza bürüdü; sokaklar kaplandı, sürücüler zorlandı. Karın gün boyu aralıklarla devam etmesi bildirildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:07
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:09
Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış günlük yaşamı etkiledi

Tokat’ta yeni yılın ilk gününde etkili olan kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sokaklar ve caddeler beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Bazı araçlar kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman yavaşladı.

Vatandaşlar, yeni yılın ilk karının güzel manzaralar oluşturduğunu ancak günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

