Bakan Göktaş’a Bilgilendirme: Bilecik İl Müdürü Nejat İlhan Kurum Çalışmalarını Anlattı

Antalya'da düzenlenen İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, Antalya'da gerçekleştirilen İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısına katıldı ve toplantı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya gelerek Bilecik'teki kurum çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan İl Müdürü İlhan, toplantıda hizmet kalitesinin yükseltilmesi, vatandaş odaklı çalışmaların güçlendirilmesi ve aile odaklı projelerin yaygınlaştırılması konularında birimlerin koordineli çalışmasının önemine vurgu yapıldığını belirtti.

'Bakanlık olarak hizmet kalitesini artırmak, vatandaş odaklı çalışmaları güçlendirmek ve aile odaklı projeleri yaygınlaştırmak için tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine vurgu yapıldı. Aile Yılı kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ve gelecek döneme ilişkin hedeflerin paylaşıldı. 2025 yılında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ve önümüzdeki yıla ilişkin hedeflerin belirlendi'

