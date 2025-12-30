Şırnak’ta 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2. Etap Kura Çekimi Yapıldı

Şırnak’ta 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2’nci Etap Kura Çekildi
Türkiye genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adıyaman’ın ardından ikinci etap kura çekimleri Şırnak’ta gerçekleştirildi.
Kura Töreni ve Hak Sahipleri
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Şırnak’ta bin 425 hak sahibini belirlemek için yapıldı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda, noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.
Vali Birol Ekici’nin Değerlendirmesi
Programa konuşmacı olarak katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, şehirlerin sağlığı ile toplum huzuru arasındaki bağlantıya vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu gün sevinçliyiz. Şehirler insan vücuduna benzetilmiştir ve şehirler sağlıklıysa o şehirde yaşayan insanlar huzurlu ve güvende mutlu. Şehirde bir takım sıkıntılar varsa o insanlar mutsuz ve umutsuz olur. Bu şehrin imarına katılan insanlar burada. Ben buraya 25 yıldır gelen, giden ve bu şehirde var olan sizinle birlikte olan birisi olarak şehrimizin 25 yıl önceki halini ve bugün ki halini kıyasladığım zaman gerçekten gurur duyduğumuz bir tablo ile birlikteyiz. Bu şehri birlikte imar ettik, birlikte inşa ettik. 25 yıl önceki şehri bugün modern bir hale hep birlikte getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün ülkemizin en modern şehirlerinden birisine sahibiz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Yollarında tek bir çukuru olmayan, her yeri sıcak asfalt olan, çöpleri her gün toplanan ve trafiği güzel akan ve hiçbir sorunu olmayan bir şehirdeyiz".
Eğitim, Sağlık ve Gençlik Yatırımları
Bakanlık ve TOKİ Temsilcilerinin Mesajı
Kura Sonucu ve Programa Katılanlar
Vali Ekici, şehirde altyapı ve üstyapı hizmetlerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, "Bugün etap dışı konutlarımız yapılmaya devam etmekte. Vatandaşımızın haklarını vermeye devam etmekteyiz. Bugün de ilçelerimiz ile birlikte bin 492 konutu da vatandaşımıza sağlamanın huzurunu ve güvenini hep birlikte yaşıyoruz. Bu bin 492 konut, bin 492 aile, bin 492 yuva ve bin 492 huzur, mutluluk, güven ve saadet demek. Bugün çekilişini yapacağımız binaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimizin her geçen gün bugünkünden daha güzel olmasını, daha iyi bir şehre dönüşmesini arzu ediyorum" dedi.
Vali Ekici, şehirdeki yatırımlara ilişkin bilgi vererek şunları aktardı: "6 tane hastane, üniversitemize bin kişilik yurt inşa ediyoruz. Bin kişilik yurt ne demek? Bin kişilik bir yurt daha var içeride. Öğrencilerimizin huzuru ve mutluluğu demek. Öğrencilerimizin daha iyi eğitim görmeleri demek. Şehir merkezinde gençlik merkezini kuruyoruz. Hemen karşıda 1500 kişilik spor salonumuz yapılıyor. Hemen öncesinde İdil ilçemizde 300 kişilik bir yurdu tekrar gençlerimizin kullanımına verdik. 14 tane okulumuzu ihale ettik. 3 tane de hayırseverimiz var. Onlardan bir tanesi de belediye başkanımız olmak üzere. Bunlar şehrimizde yaşayan insanların hepsinin huzurunu, mutluluğunu ve güvenini arttırmak için birlikte yaptığımız, birlikte yapacağımız işlerdir. İnşallah daha güzel şehir, daha güzel Şırnak’ı hep birlikte inşa ederiz.
Vali Ekici ayrıca TOKİ ve ilgili bakanlıklara teşekkür ederek, "Bizim şehrimizde 10 binden fazla ev yaptınız. 700 den fazla iş yeri yaptınız. 10 tane camii, 7 tane toplum merkezi yapmış bir kurumsunuz. Bu bin 492 ve az önceki etap dışı 1500 konut sizler için çok kolay olacağına inanıyorum. Şimdiden bu konutların halkımıza, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, "Biz adeta deprem fırtınası yaşayan bir ülkede yaşıyoruz. Bu bizim kaderimiz. Bu ülkeyi Cenab-ı Hak bize nasip etti. Akif’in deyimi ile bu cennet vatanı bize bahşetti. Biz burada yaşamak zorundayız. Bu cennet vatanın, huyunu suyunu iyi tespit ederek ona göre binaların inşa ederek burada güvenlik içinde İnşallah nice nice zamanlar, kıyamete kadar yaşayacağız. Bugün burada bu konutlardan Şırnak’a düşen payı tespit etmek için hepimiz buradayız, kura çekilişi yapacağız. Yapılacak olan bu çekilişte kim nasibini almışsa şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah dahası da gelecek" dedi.
TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ise kampanya kapsamında ikinci aşama hak sahipliği çekimini Şırnak’ta gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün burada Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyasının ikinci aşaması olan hak sahipliği çekim kurasında bir arada bulunmaktayız. Bismillah diyerek bugün kurayı Şırnak’ta çekiyoruz. Mart ayına kadar bütün şehirlerimizin kuraları tamamlanmış 500 bin hak sahibi belirlenmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Şırnak için belirlenen 1492 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.
Programa, Vali Yardımcıları Mummet Çiftci, Mehmet Fatih Kılıç, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı.
