Şırnak’ta 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2. Etap Kura Çekimi Yapıldı

Şırnak’ta 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2’nci Etap Kura Çekildi

Türkiye genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adıyaman’ın ardından ikinci etap kura çekimleri Şırnak’ta gerçekleştirildi.

Kura Töreni ve Hak Sahipleri

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Şırnak’ta bin 425 hak sahibini belirlemek için yapıldı. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda, noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.

Vali Birol Ekici’nin Değerlendirmesi