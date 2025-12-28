DOLAR
Selendi'ye Mevsimin İlk Karı Düştü

Manisa'nın Selendi ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü; Terziler Mahallesi ve Kınık çevresi beyaza büründü, vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:27
Yüksek kesimler beyaza büründü

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı kaydedildi. Akşam saatlerinde başlayan yağış, özellikle Terziler Mahallesi ve Kınık mevkiinde etkili oldu.

Yoğun kar kısa sürede çevreyi beyaza bürürken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde yaşayan vatandaşlar da karın sevincini yaşamak için yüksek bölgelere çıkarak görüntüler oluşturdu.

Manisa’nın en doğu ilçesi olan Selendi'de görülen bu yağış, 2026 yılına günler kala yaşandı ve bazı vatandaşlar tarafından yeni yılın bol ve bereketli geçeceğinin işareti olarak yorumlandı. Kar özellikle çocuklarda sevinç yaratırken, hava bir anda soğudu.

