Bitlis'te 'Örümcek Adam' Kostümlü Ayaz Salih Koç Mahsur Sürücüye Yardım Etti

Yoğun kar yağışında dikkat çeken yardım

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyen sürücünün imdadına, 'örümcek adam' kostümlü Ayaz Salih Koç yetişti.

Zorlu hava şartlarına rağmen kostümünü giymekten vazgeçmeyen Koç, mahsur kalan sürücüye yardım ederek aracın güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağladı. O anlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti ve yaşananlar ilgi odağı oldu.

Koç, yaptığı yardımlarla umut aşılamayı amaçladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kostüm sadece bir sembol. Amacım insanlara zor zamanlarında yalnız olmadıklarını hissettirmek. Herkese umut olmaya ve hayallerimin peşinden gitmeye devam edeceğim"

Sosyal sorumluluk çalışmalarını farklı şehirlerde sürdürmeye devam eden Ayaz Salih Koç, sıra dışı tarzıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

