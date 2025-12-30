DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,03%
ALTIN
6.014,11 -0,66%
BITCOIN
3.829.512,63 -2,39%

Bitlis'te 'Örümcek Adam' Kostümlü Ayaz Salih Koç Mahsur Sürücüye Yardım Etti

Bitlis'te yoğun kar yağışında mahsur kalan sürücüye 'örümcek adam' kostümlü Ayaz Salih Koç yardım etti; amacı insanlara umut vermek.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 18:03
Bitlis'te 'Örümcek Adam' Kostümlü Ayaz Salih Koç Mahsur Sürücüye Yardım Etti

Bitlis'te 'Örümcek Adam' Kostümlü Ayaz Salih Koç Mahsur Sürücüye Yardım Etti

Yoğun kar yağışında dikkat çeken yardım

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyen sürücünün imdadına, 'örümcek adam' kostümlü Ayaz Salih Koç yetişti.

Zorlu hava şartlarına rağmen kostümünü giymekten vazgeçmeyen Koç, mahsur kalan sürücüye yardım ederek aracın güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağladı. O anlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti ve yaşananlar ilgi odağı oldu.

Koç, yaptığı yardımlarla umut aşılamayı amaçladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kostüm sadece bir sembol. Amacım insanlara zor zamanlarında yalnız olmadıklarını hissettirmek. Herkese umut olmaya ve hayallerimin peşinden gitmeye devam edeceğim"

Sosyal sorumluluk çalışmalarını farklı şehirlerde sürdürmeye devam eden Ayaz Salih Koç, sıra dışı tarzıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA İLERLEYEMEYEN SÜRÜCÜNÜN İMDADINA ‘ÖRÜMCEK...

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA İLERLEYEMEYEN SÜRÜCÜNÜN İMDADINA ‘ÖRÜMCEK ADAM’ KOSTÜMLÜ AYAZ SALİH KOÇ YETİŞTİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak’ta 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2. Etap Kura Çekimi Yapıldı
2
Meteoroloji'den Yeni Yıl Uyarısı: Türkiye Geneli Soğuk ve Yağışlı Hava
3
Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı
4
Batıdan Doğuya Dondurucu Soğuklar Türkiye'yi Vurdu
5
UNESCO Safranbolu'da Kar Büyüsü: Dron ile Masalsı Görüntüler
6
Diyarbakır'da Kar Nedeniyle Okullar 31 Aralık Çarşamba Tatil
7
10 Yıllık Bankacı Burak Yılmaz 'Kravatlı Taksici' Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları