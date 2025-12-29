Aksaray'da 29 Aralık 2025'te 1 Gün Kar Tatili

Aksaray'da 29 Aralık 2025 için 1 gün kar tatili

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde eğitime Aksaray Valiliği tarafından bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklama

"Meteorolojik verilere göre ilimizde yağan kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 29/12/2025 Pazartesi günü ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personellerimiz ise bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

29/12/2025 Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verilmiş; hamile ve engelli personeller bir gün idari izinli sayılacaktır.

AKSARAY’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE 29 ARALIK 2025 PAZARTESİ GÜNÜ İL GENELİNDE EĞİTİME AKSARAY VALİLİĞİ TARAFINDAN BİR GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ.