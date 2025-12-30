DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,54 0,03%
ALTIN
6.014,11 -0,66%
BITCOIN
3.829.512,63 -2,39%

Meteoroloji'den Yeni Yıl Uyarısı: Türkiye Geneli Soğuk ve Yağışlı Hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2025-1 Ocak 2026 için Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava uyarısı yaptı; iç kesimlerde kar, bazı bölgelerde fırtına bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:58
Meteoroloji'den Yeni Yıl Uyarısı: Türkiye Geneli Soğuk ve Yağışlı Hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Yeni Yıl Hava Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk günleri için ülke genelinde soğuk ve yağışlı bir hava sistemi beklendiğini açıkladı. 31 Aralık 2025 ile 1 Ocak 2026 tarihleri arasında alçak basınç merkezinin etkisiyle hava sıcaklıklarının kuzeyden başlayarak ülke genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

Genel görünüm

Kuruma göre yağışlar; Akdeniz ve Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve iç kesimlerde kar şeklinde olacak. Hava genellikle çok bulutlu ve yağışlı seyrederken sıcaklıklarda belirgin düşüş bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için fırtına uyarısı

Rüzgarın Çarşamba günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden etkili olacağı, Perşembe günü ise Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise 50-70 km/saat hızında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği uyarısı yapıldı.

Seçili merkezler için beklenen hava (31 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026)

Ankara: Çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -6, en yüksek 2 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, en düşük -1, en yüksek 5 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -1, en yüksek 8 derece

Antalya: Parçalı çok bulutlu, Çarşamba günü sağanak yağışlı, en düşük 8, en yüksek 16 derece

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 14 derece

Diyarbakır: Çok bulutlu, kar ve karla karışık yağmurlu, en düşük -12, en yüksek 3 derece

Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı, en düşük -16, en yüksek -2 derece

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük 2, en yüksek 12 derece

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı, en düşük 2, en yüksek 6 derece

Vatandaşların, özellikle interior kesimlerde beklenen kar yağışı ve rüzgârın kuvvetlenmesi nedeniyle ulaşımda ve günlük yaşamda tedbirli olmaları istendi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NA BAĞLI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ YILI...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NA BAĞLI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ YILI İÇİN HAVA TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI. YENİ YILIN İLK GÜNÜNDE TÜRKİYE GENELİNDE SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK. İÇ KESİMLERDE İSE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak’ta 500 Bin Sosyal Konut Projesi 2. Etap Kura Çekimi Yapıldı
2
Meteoroloji'den Yeni Yıl Uyarısı: Türkiye Geneli Soğuk ve Yağışlı Hava
3
Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı
4
Batıdan Doğuya Dondurucu Soğuklar Türkiye'yi Vurdu
5
UNESCO Safranbolu'da Kar Büyüsü: Dron ile Masalsı Görüntüler
6
Diyarbakır'da Kar Nedeniyle Okullar 31 Aralık Çarşamba Tatil
7
10 Yıllık Bankacı Burak Yılmaz 'Kravatlı Taksici' Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları