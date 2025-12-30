Meteoroloji'den Yeni Yıl Uyarısı: Türkiye Geneli Soğuk ve Yağışlı Hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Yeni Yıl Hava Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk günleri için ülke genelinde soğuk ve yağışlı bir hava sistemi beklendiğini açıkladı. 31 Aralık 2025 ile 1 Ocak 2026 tarihleri arasında alçak basınç merkezinin etkisiyle hava sıcaklıklarının kuzeyden başlayarak ülke genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

Genel görünüm

Kuruma göre yağışlar; Akdeniz ve Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve iç kesimlerde kar şeklinde olacak. Hava genellikle çok bulutlu ve yağışlı seyrederken sıcaklıklarda belirgin düşüş bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için fırtına uyarısı

Rüzgarın Çarşamba günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden etkili olacağı, Perşembe günü ise Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise 50-70 km/saat hızında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği uyarısı yapıldı.

Seçili merkezler için beklenen hava (31 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026)

Ankara: Çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -6, en yüksek 2 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, en düşük -1, en yüksek 5 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, Çarşamba günü yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -1, en yüksek 8 derece

Antalya: Parçalı çok bulutlu, Çarşamba günü sağanak yağışlı, en düşük 8, en yüksek 16 derece

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 14 derece

Diyarbakır: Çok bulutlu, kar ve karla karışık yağmurlu, en düşük -12, en yüksek 3 derece

Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı, en düşük -16, en yüksek -2 derece

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük 2, en yüksek 12 derece

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı, en düşük 2, en yüksek 6 derece

Vatandaşların, özellikle interior kesimlerde beklenen kar yağışı ve rüzgârın kuvvetlenmesi nedeniyle ulaşımda ve günlük yaşamda tedbirli olmaları istendi.

