DTSO: Bismil’de Zarar Gören 12 Çırçır Fabrikası İçin Faizsiz Onarım Kredisi Talebi

DTSO’dan Bismil’deki çırçır fabrikalarına acil yardım çağrısı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Avşar ile Yönetim Kurulu Üyesi Çetin İnanç, Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören 12 çırçır fabrikasını yerinde inceledi ve üreticilerle görüştü.

Ziyarette tespit edilen zarar ve bölgesel önem

Avşar, Bismil’in Diyarbakır ve bölge ekonomisi açısından pamuk üretimi ile buna bağlı çırçır sanayisinin merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Avşar, ilçedeki çırçır fabrikalarının yaşadığı her sorunun doğrudan üretimi, istihdamı ve çiftçiyi etkilediğini vurguladı.

Ziyaretler sırasında fabrika sahipleriyle yapılan görüşmelerde, yoğun kar yağışının işletmelerde yeni bir mağduriyete yol açtığı; tesislerde oluşan hasarın işletmelerin yeni sezona hazırlık yapmasını neredeyse imkansız hale getirdiği kaydedildi.

Talepler ve izlenecek yol

Avşar, zarar gören işletmelerin üretime devam edebilmesi ve sezon kaybı yaşamaması için acil destek gerektiğini belirterek, faizsiz onarım kredisi verilmesinin kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

DTSO olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili kamu kurumları ve finans kuruluşlarıyla görüşmelerin sürdürüleceğini ifade eden Avşar, salı günü Diyarbakır’a gelecek olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşeke Bismil’deki çırçır fabrikalarının zararlarını doğrudan ileteceklerini bildirdi.

