DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.922.199,62 -0,92%

DTSO: Bismil’de Zarar Gören 12 Çırçır Fabrikası İçin Faizsiz Onarım Kredisi Talebi

DTSO Başkan Vekili Erdal Avşar, yoğun kar nedeniyle zarar gören Bismil'deki 12 çırçır fabrikası için acil ve faizsiz onarım kredisi talep etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 20:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 20:36
DTSO: Bismil’de Zarar Gören 12 Çırçır Fabrikası İçin Faizsiz Onarım Kredisi Talebi

DTSO’dan Bismil’deki çırçır fabrikalarına acil yardım çağrısı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdal Avşar ile Yönetim Kurulu Üyesi Çetin İnanç, Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gören 12 çırçır fabrikasını yerinde inceledi ve üreticilerle görüştü.

Ziyarette tespit edilen zarar ve bölgesel önem

Avşar, Bismil’in Diyarbakır ve bölge ekonomisi açısından pamuk üretimi ile buna bağlı çırçır sanayisinin merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Avşar, ilçedeki çırçır fabrikalarının yaşadığı her sorunun doğrudan üretimi, istihdamı ve çiftçiyi etkilediğini vurguladı.

Ziyaretler sırasında fabrika sahipleriyle yapılan görüşmelerde, yoğun kar yağışının işletmelerde yeni bir mağduriyete yol açtığı; tesislerde oluşan hasarın işletmelerin yeni sezona hazırlık yapmasını neredeyse imkansız hale getirdiği kaydedildi.

Talepler ve izlenecek yol

Avşar, zarar gören işletmelerin üretime devam edebilmesi ve sezon kaybı yaşamaması için acil destek gerektiğini belirterek, faizsiz onarım kredisi verilmesinin kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

DTSO olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için ilgili kamu kurumları ve finans kuruluşlarıyla görüşmelerin sürdürüleceğini ifade eden Avşar, salı günü Diyarbakır’a gelecek olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşeke Bismil’deki çırçır fabrikalarının zararlarını doğrudan ileteceklerini bildirdi.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ERDAL AVŞAR VE YÖNETİM...

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ERDAL AVŞAR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÇETİN İNANÇ, BİSMİL İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ZARAR GÖREN 12 ÇIRÇIR FABRİKASINI GEZEREK ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ ERDAL AVŞAR VE YÖNETİM...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksaray'da 'Yanlış İğne' İddiası: 4 Yaşındaki Mihra Yatalak Kaldı
2
Elazığ’da vaşak ailesi görüntülendi: Keklik avı kamerada
3
Adıyaman Gölbaşı'da Dolup Taşan Çöp Konteynerleri Tepki Çekiyor
4
DTSO: Bismil’de Zarar Gören 12 Çırçır Fabrikası İçin Faizsiz Onarım Kredisi Talebi
5
Ali Karahan Güven Tazeledi: Türkeli Esnaf Odası'nda Yeni Dönem
6
Trafik Kazasında Ölen Muhtar Recep Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Yıldız Göleti Tamamen Dondu: Sivas’ta Kartpostallık Kış Manzarası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları