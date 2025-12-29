DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Balıkesir'de Gölet Temizliği: Yüzen Adacıklarla Su Arıtma

Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde TÜBİTAK destekli pilot proje: yüzen bitki adacıklarıyla göletlerde biyoremediasyon yöntemiyle su arıtma hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:27
Balıkesir'de Gölet Temizliği: Yüzen Adacıklarla Su Arıtma

Balıkesir'de Gölet Temizliği: Yüzen Adacıklarla Su Arıtma

Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde, gölet suyunun bitkisel yöntemlerle temizlenmesine yönelik önemli bir pilot çalışma başlatıldı. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projede, suyu arıtma özelliğine sahip bitkiler yüzen adacıklar üzerine yerleştirilerek biyoremediasyon yönteminin etkinliği test ediliyor.

Proje ekibi ve danışmanlık

Projenin danışmanlığını Prof. Dr. Fatih Satıl yürütürken, araştırma ekibinde BAÜN Biyoloji Bölümü öğrencileri Şevval Kızılcaoglu, Ayşegül Gürsoy ve Nermin Edis yer alıyor. Ekip, pilot uygulamayla hem çevresel fayda sağlamayı hem de öğrencilerin bilimsel araştırma deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Uygulama yöntemi ve hedefleri

Proje kapsamında su arıtma potansiyeli yüksek bitkiler, özel tasarlanmış ve su yüzeyinde kalabilen yüzen adacıklara dikildi. Bitkilerin kökleri tamamen su içinde kalırken gövde ve dalları su yüzeyinin üzerinde bulunuyor. Bu düzenleme sayesinde bitkilerin kökleri aracılığıyla su içindeki besin maddeleri ve kirleticilerin absorbe edilmesi hedefleniyor.

Projede öncelikli amaç, yüzen adacık sistemi üzerinde yetiştirilen bitkilerin gölet şartlarında hayatta kalabildiğini ve biyoremediasyon özelliklerini sürdürebildiğini bilimsel verilerle ortaya koymak. Elde edilecek bulguların, kentsel ve doğal sulak alanların temizlenmesinde doğa tabanlı çözüm alternatiflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Çalışma, çevre dostu ve sürdürülebilir su arıtma yaklaşımlarının yaygınlaşmasını teşvik etmeyi ve öğrencilerin araştırma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

BALIKESİR'DE SU KİRLİLİĞİNE BİTKİSEL ÇÖZÜM OLARAK, "YÜZEN BİTKİ ADACIKLARIYLA SU ARITMA" ÇALIŞMASI...

BALIKESİR'DE SU KİRLİLİĞİNE BİTKİSEL ÇÖZÜM OLARAK, "YÜZEN BİTKİ ADACIKLARIYLA SU ARITMA" ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİLİM İNSANLARI ÇALIŞMA YAPTI.

BALIKESİR'DE SU KİRLİLİĞİNE BİTKİSEL ÇÖZÜM OLARAK, "YÜZEN BİTKİ ADACIKLARIYLA SU ARITMA" ÇALIŞMASI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir Müdürü Orhan Bayrak, İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na Katıldı
2
Mazıdağı'nda Yoğun Kar ve Tipi Ulaşıma Engel Oldu
3
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yoğun Kar Mesaisi: Karla Mücadele 04.00'te Başladı
4
Kütahya Belediyesi 7 Gün 24 Saat Kış Mesaisinde: Tuzlama ve Yol Açma Çalışmaları
5
Adana'da Arazi Çöplüğe Döndü: Belediyeden de Çöp İddiası
6
Diyarbakır'da Yoğun Kar Yağışı: Okullara Öğleden Sonra Tatil
7
Kastamonu Beyaza Büründü: Kent Merkezinde Kartpostallık Görüntüler

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı