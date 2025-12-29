Balıkesir'de Gölet Temizliği: Yüzen Adacıklarla Su Arıtma

Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde, gölet suyunun bitkisel yöntemlerle temizlenmesine yönelik önemli bir pilot çalışma başlatıldı. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projede, suyu arıtma özelliğine sahip bitkiler yüzen adacıklar üzerine yerleştirilerek biyoremediasyon yönteminin etkinliği test ediliyor.

Proje ekibi ve danışmanlık

Projenin danışmanlığını Prof. Dr. Fatih Satıl yürütürken, araştırma ekibinde BAÜN Biyoloji Bölümü öğrencileri Şevval Kızılcaoglu, Ayşegül Gürsoy ve Nermin Edis yer alıyor. Ekip, pilot uygulamayla hem çevresel fayda sağlamayı hem de öğrencilerin bilimsel araştırma deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Uygulama yöntemi ve hedefleri

Proje kapsamında su arıtma potansiyeli yüksek bitkiler, özel tasarlanmış ve su yüzeyinde kalabilen yüzen adacıklara dikildi. Bitkilerin kökleri tamamen su içinde kalırken gövde ve dalları su yüzeyinin üzerinde bulunuyor. Bu düzenleme sayesinde bitkilerin kökleri aracılığıyla su içindeki besin maddeleri ve kirleticilerin absorbe edilmesi hedefleniyor.

Projede öncelikli amaç, yüzen adacık sistemi üzerinde yetiştirilen bitkilerin gölet şartlarında hayatta kalabildiğini ve biyoremediasyon özelliklerini sürdürebildiğini bilimsel verilerle ortaya koymak. Elde edilecek bulguların, kentsel ve doğal sulak alanların temizlenmesinde doğa tabanlı çözüm alternatiflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Çalışma, çevre dostu ve sürdürülebilir su arıtma yaklaşımlarının yaygınlaşmasını teşvik etmeyi ve öğrencilerin araştırma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

BALIKESİR'DE SU KİRLİLİĞİNE BİTKİSEL ÇÖZÜM OLARAK, "YÜZEN BİTKİ ADACIKLARIYLA SU ARITMA" ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİLİM İNSANLARI ÇALIŞMA YAPTI.