Balıkesir'de 'Yakın Berber' İlçe İlçe Ücretsiz Hizmet Veriyor

Balıkesir Büyükşehir’in 'yakın berber' uygulaması, yaşlı ve dar gelirli vatandaşlara ücretsiz kuaför hizmeti sunarak ilçe ilçe yayılıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 15:49
Balıkesir'de 'Yakın Berber' İlçe İlçe Hizmete Devam

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'yakın berber' uygulaması, belirlenen program çerçevesinde ilçe ilçe dolaşarak hizmet vermeye devam ediyor.

Kimlere Hizmet Veriliyor?

Uygulama, özellikle yaşlı, dar gelirli ve kuaför hizmetine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlar için tasarlandı. Yerel noktalarda sunulan hizmet, ihtiyaç sahiplerinin yaşamında doğrudan fark yaratıyor.

Ücretsiz ve Sosyal Dayanışma Odaklı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen proje, vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Sunulan hizmetin ücretsiz olması, uygulamanın önemini ve erişilebilirliğini artırıyor.

Proje hem bireylerin temel ihtiyaçlarına doğrudan dokunuyor hem de yerel dayanışmayı güçlendiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal destek çalışmalarının artarak süreceği ve uygulamanın diğer ilçelerde de önemli bir ihtiyaca karşılık vereceği vurgulandı.

Belirlenen noktalarda gerçekleştirilen 'yakın berber' uygulaması, örnek bir belediyecilik pratiği olarak öne çıkıyor ve ilçe bazında yaygınlaşmaya devam ediyor.

