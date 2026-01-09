Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Vali İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında tarafsız ve ilkeli haberciliğin, özgür basının önemini vurguladı ve basın çalışanlarına teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 09:52
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Ocak "Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda tarafsız, ilkeli habercilik ve özgür basın vurgusu yaptı.

Basın, haber alma hakkı ve sorumluluk

Vali Ustaoğlu, basının temel görevinin vatandaşları doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmek olduğunu belirterek, habere erişim sürecinde gazetecilere düşen sorumluluğun önemine dikkat çekti. Düşünce ve ifade özgürlüğünün demokrasinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Vali, bireylerin haber alma hakkının ancak özgür bir basınla mümkün olabileceğini ifade etti.

"Anayasamızla güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetler arasında yer alan haber alma hakkı, demokratik hukuk devletinin işleyişinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Bu hakkın sağlıklı, doğru ve zamanında kullanılabilmesi kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren basın mensuplarımızın özverili çalışmalarıyla mümkün olmaktadır. Gazetecilik mesleğinin toplum hayatındaki bu önemli rolü dolayısıyla, basın emekçilerimizi onurlandırmak amacıyla 1961 yılından itibaren her yıl 10 Ocak günü ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Toplumun doğru bilgilendirilmesi, kamuoyunun oluşması ve demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesi bakımından basın; yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kamu düzeninin tamamlayıcı unsurlarından biri, güçlü bir denetim mekanizmasıdır. Bu gücün; meslek ahlakı, tarafsızlık, doğruluk ve insan haklarına saygı ilkeleri çerçevesinde kullanılması, basının toplumsal güvenilirliğini ve itibarını daha da pekiştirmektedir. Zorlu şartlar altında, çoğu zaman mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan gazetecilerimiz; milletimizin gören gözü, işiten kulağı olarak kamuoyunun sesi olma sorumluluğunu üstlenmektedir. Ülkemizde ve ilimizde yürütülen kamu hizmetlerine ilişkin gelişmelerin doğru şekilde aktarılması, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin ilgili mercilere iletilmesi noktasında basın mensuplarımız önemli bir köprü vazifesi görmektedir. İletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşümle birlikte, bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde; doğru bilginin önemi daha da artmış, sorumlu, ilkeli ve tarafsız habercilik her zamankinden daha değerli hale gelmiştir. Bu anlayışla görev yapan basın mensuplarımız, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında üstlendikleri sorumlulukla, toplumsal güvenin tesisine önemli katkı sunmaktadır. Bu düşüncelerle; meslek ilkelerine bağlılıkla görev yapan, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için özveriyle çalışan yerel ve ulusal tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; görevlerinde başarılar diliyor, ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum."

