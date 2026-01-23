Bandırma-Karacabey'de Tilki Yola Çıktı: Sürücünün Soğukkanlılığı Olası Kazayı Önledi

Kısa haber: Yaban hayvanının ani çıkışı, sürücünün dikkatli davranışıyla büyük bir kazaya dönüşmedi

Bandırma-Karacabey istikametinde seyir halinde olan bir aracın önüne aniden çıkan tilki, sürücüye zor anlar yaşattı.

Sürücü, ani bir manevranın daha büyük bir kazaya yol açabileceğini fark ederek soğukkanlılığını korudu. Aracın kontrolünü bozmadan ilerlemek zorunda kalan sürücü, talihsiz hayvanın yola çıkmasıyla istemeden de olsa üzücü bir durumla karşı karşıya kaldı.

Olayda başka bir araç ya da kişi zarar görmedi. Yetkililer özellikle bu güzergahta seyreden sürücülerin yaban hayvanlarına karşı dikkatli ve kontrollü olmaları gerektiğini hatırlattı.

Yola atlayan tilki sürücüye zor anlar yaşattı