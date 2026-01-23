Bandırma-Karacabey'de Tilki Yola Çıktı: Sürücünün Soğukkanlılığı Olası Kazayı Önledi

Bandırma-Karacabey yolunda aniden yola çıkan tilki, sürücünün soğukkanlı davranışı sayesinde muhtemel bir trafik kazası önlendi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:28
Bandırma-Karacabey'de Tilki Yola Çıktı: Sürücünün Soğukkanlılığı Olası Kazayı Önledi

Bandırma-Karacabey'de Tilki Yola Çıktı: Sürücünün Soğukkanlılığı Olası Kazayı Önledi

Kısa haber: Yaban hayvanının ani çıkışı, sürücünün dikkatli davranışıyla büyük bir kazaya dönüşmedi

Bandırma-Karacabey istikametinde seyir halinde olan bir aracın önüne aniden çıkan tilki, sürücüye zor anlar yaşattı.

Sürücü, ani bir manevranın daha büyük bir kazaya yol açabileceğini fark ederek soğukkanlılığını korudu. Aracın kontrolünü bozmadan ilerlemek zorunda kalan sürücü, talihsiz hayvanın yola çıkmasıyla istemeden de olsa üzücü bir durumla karşı karşıya kaldı.

Olayda başka bir araç ya da kişi zarar görmedi. Yetkililer özellikle bu güzergahta seyreden sürücülerin yaban hayvanlarına karşı dikkatli ve kontrollü olmaları gerektiğini hatırlattı.

Yola atlayan tilki sürücüye zor anlar yaşattı

Yola atlayan tilki sürücüye zor anlar yaşattı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

