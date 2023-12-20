Bankada çalışmak isteyenlere müjde! Denizbank lise mezunu personel alımını başlattı

Denizbank istihdam etmek üzere personel ilanı oluşturdu. İşte detaylar...

Bankada çalışmak isteyenlere müjde! Denizbank lise mezunu personel alımını başlattı
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DENİZBANK PERSONEL ALACAK!

Denizbank kendi bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alacağını duyurdu. Denizbank tarafından yapılan bu açıklamaya göre farklı branşlarda bir çok ilde istihdam edilmek üzere en az lise mezunu alımı yapılacağı belirtildi. İşte ilanın detayları…..

banka

Denizbank personel kadrosunu genişletmen adına personel ilanı oluşturdu. Buna göre farklı illerde ve farklı pozisyonlarda personel alımı yapılacak. Bu ilanlara en az lise mezunu adaylar başvurabilecek. Her bölüm içi alınacak personellerin başvuru şartlarında farklılıklar olsa da genel olarak adaylardan istenen özelliklerde belirlendi. İşte detaylar….

PERSONEL ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Minimum 2 yıl deneyimli, ve MS Office uygulamalarında başarılı ve İngilizce bilen takım çalışmalarında deneyimli erkek adayların askerliğini yapmış ya da en az 2 yıl tecilli, olması isteniyor.

Adaylar başvurularını online olarak https://www.kariyer.net/firma-profil/denizbank-2494-16410 adresi üzerinden oluşturabilecekler.

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