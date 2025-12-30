Bartın'da Dev Dalgalar Sahile Yunus Balığı Kalıntısı Getirdi

Bartın'da sahile vurdu: Yunus balığı kalıntıları

Bozköy Sahili'nde dişleri ve çenesi görülen kafatası bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Bozköy Sahilinde, dev dalgalar sonucu ölü bir yunus balığının kalıntıları sahile vurdu.

Sahilde bulunan kalıntının vurulan kısmında, dişleri ve çenesinin bulunduğu kafatası ile üzerindeki yağ tabası görüldü.

Olayı gören vatandaş Şafak Duran, kalıntının yetişkin bir yunus balığına ait olabileceğini belirtti. Duran, dalgaların arasında 3 yavru yunus balığı daha gördüğünü söyledi.

Karadeniz'de bu mevsimde yunus balığı görülmesinin mümkün olmadığını hatırlatan Duran, üç yavrunun da telef olmuş olabileceğini ifade etti.

Şafak Duran, yunus balıklarının dev dalgalar nedeniyle veya önceden uygulanan bir avlanma yöntemi sonucunda telef edilmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

BARTIN'DA DEV DALGALARLA BİRLİKTE ÖLÜ BİR YUNUS BALIĞININ KALINTILARI SAHİLE VURDU.