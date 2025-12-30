DOLAR
Bartın'da Dev Dalgalar Sahile Yunus Balığı Kalıntısı Getirdi

Amasra Bozköy Sahili'ne dev dalgalar, diş ve çenesi görülen yunus balığı kafatası ile üç yavru yunus kalıntısı getirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 00:19
Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Bozköy Sahilinde, dev dalgalar sonucu ölü bir yunus balığının kalıntıları sahile vurdu.

Sahilde bulunan kalıntının vurulan kısmında, dişleri ve çenesinin bulunduğu kafatası ile üzerindeki yağ tabası görüldü.

Olayı gören vatandaş Şafak Duran, kalıntının yetişkin bir yunus balığına ait olabileceğini belirtti. Duran, dalgaların arasında 3 yavru yunus balığı daha gördüğünü söyledi.

Karadeniz'de bu mevsimde yunus balığı görülmesinin mümkün olmadığını hatırlatan Duran, üç yavrunun da telef olmuş olabileceğini ifade etti.

Şafak Duran, yunus balıklarının dev dalgalar nedeniyle veya önceden uygulanan bir avlanma yöntemi sonucunda telef edilmiş olabileceğini de sözlerine ekledi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

