Bartın'da Irmak Taştı: Çağlayan Piknik Alanı ve Yol Sular Altında

Taşkının etkileri ve ekiplerin müdahalesi

Bartın’da etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası ırmak taştı. Eriyen karlar ve bugün başlayan sağanak yağış nedeniyle ırmaktaki su seviyesi yükseldi ve Çağlayan Piknik Alanı önündeki yol ile kaldırım su altında kaldı.

Ağaçlar, tabelalar ve çöp kovaları suya gömülürken, bölgedeki ekipler anlık olarak durumu takip ediyor. Polis, AFAD ve belediye ekipleri ırmak suyunun seviyesini sürekli kontrol altında tutuyor.

Saat başı ırmak çevresinde tur atan polis ekipleri, su seviyesinin güncel durumunu fotoğraflayarak haber merkezine iletiyor. Ekipler, ırmağın önünden geçen ve büyük bir kısmı su altında kalan asfalt yolun giriş kısmına şerit çekerek bölgeye araç ve yaya geçişi yasaklandı.

Suyun seviyesi sürekli izlenirken, yağışın yoğunluğunun metrekareye 50 kilogram olarak hesaplandığı bildirildi. Devam eden yağış nedeniyle çevredeki vatandaşlar ekipler tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

