Bartın'da Irmak Taştı: Çağlayan Piknik Alanı ve Yol Sular Altında

Bartın'da eriyen karlar ve sağanak sonrası Çağlayan Piknik Alanı'nda ırmak taştı; yol ve kaldırım su altında, ekipler bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 14:06
Bartın'da Irmak Taştı: Çağlayan Piknik Alanı ve Yol Sular Altında

Bartın'da Irmak Taştı: Çağlayan Piknik Alanı ve Yol Sular Altında

Taşkının etkileri ve ekiplerin müdahalesi

Bartın’da etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası ırmak taştı. Eriyen karlar ve bugün başlayan sağanak yağış nedeniyle ırmaktaki su seviyesi yükseldi ve Çağlayan Piknik Alanı önündeki yol ile kaldırım su altında kaldı.

Ağaçlar, tabelalar ve çöp kovaları suya gömülürken, bölgedeki ekipler anlık olarak durumu takip ediyor. Polis, AFAD ve belediye ekipleri ırmak suyunun seviyesini sürekli kontrol altında tutuyor.

Saat başı ırmak çevresinde tur atan polis ekipleri, su seviyesinin güncel durumunu fotoğraflayarak haber merkezine iletiyor. Ekipler, ırmağın önünden geçen ve büyük bir kısmı su altında kalan asfalt yolun giriş kısmına şerit çekerek bölgeye araç ve yaya geçişi yasaklandı.

Suyun seviyesi sürekli izlenirken, yağışın yoğunluğunun metrekareye 50 kilogram olarak hesaplandığı bildirildi. Devam eden yağış nedeniyle çevredeki vatandaşlar ekipler tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

BARTIN'DA ETKİLİ OLAN YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI SONRASI IRMAK TAŞTI. IRMAK SUYU, ÇAĞLAYAN PİKNİK ALANI...

BARTIN'DA ETKİLİ OLAN YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI SONRASI IRMAK TAŞTI. IRMAK SUYU, ÇAĞLAYAN PİKNİK ALANI ÖNÜNDEKİ YOL VE KALDIRIMA ÇIKARKEN POLİS BÖLGEYE ŞERİT ÇEKTİ

BARTIN'DA ETKİLİ OLAN YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI SONRASI IRMAK TAŞTI. IRMAK SUYU, ÇAĞLAYAN PİKNİK ALANI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
2
İlkadım'da Metruk Yapı Operasyonu: 2 Yılda 79 Bina Yıkıldı
3
Muğla Büyükşehir’den deniz temizliğine 5 yeni atık alım teknesi
4
Melek Mızrak Subaşı: Bilecik'te çöp konteynırları yenilenmeli
5
Ahlat’ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
6
Bitlis'te Çatıdan Düşen Kar Kütleleri Paniğe Yol Açtı
7
Batı Karadeniz'de Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları