Bartın'da Ulus-Pınarbaşı Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı

Yoğun kar ve tipi, 0-25 km aralığını ulaşıma kapattı

Ulus-Pınarbaşı kara yolunun 0-25 kilometre arasındaki bölümü, yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapandı.

Bölgede tipinin de etkili olması nedeniyle kar temizleme çalışmalarının yürütülemediği ve ulaşımın çevredeki alternatif güzergâhlara yönlendirildiği bildirildi.

Çevredeki köylerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda sürücüler uyarıldı.

"Yoğun kar yağışı sebebiyle 37-78 KKNo’lu Ulus (Şirinler)-(Bartın-Kastamonu) il sınırı- Pınarbaşı il yolunun 0-25 km’leri arası, saat 18.00 itibarıyla tüm taşıt trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur"

