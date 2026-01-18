Bartın'da Ulus-Pınarbaşı Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı

Ulus-Pınarbaşı kara yolunun 0-25 km'lik bölümü yoğun kar ve tipi nedeniyle 18.00'de trafiğe kapatıldı; ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:45
Yoğun kar ve tipi, 0-25 km aralığını ulaşıma kapattı

Ulus-Pınarbaşı kara yolunun 0-25 kilometre arasındaki bölümü, yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapandı.

Bölgede tipinin de etkili olması nedeniyle kar temizleme çalışmalarının yürütülemediği ve ulaşımın çevredeki alternatif güzergâhlara yönlendirildiği bildirildi.

Çevredeki köylerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda sürücüler uyarıldı.

"Yoğun kar yağışı sebebiyle 37-78 KKNo’lu Ulus (Şirinler)-(Bartın-Kastamonu) il sınırı- Pınarbaşı il yolunun 0-25 km’leri arası, saat 18.00 itibarıyla tüm taşıt trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur"

BARTIN'IN ULUS İLÇESİ İLE KASTAMONU'NUN PINARBAŞI ARASINDAKİ KARA YOLU, KAR VE TİPİ NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANDI.

