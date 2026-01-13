Kayseri'de kar mesaisi: 6 saatte 285 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkisini artıran kar yağışı ve tipi sonrası kent genelinde ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttü.

6 saatte ulaşıma açılan yollar ve ilçeler

13 Ocak saat 09.00 ile 14.45 arasında, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 6 saatte 12 ilçede 285 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Açılan yollar; Akkışla’da 4, Bünyan’da 31, Develi’de 34, Felahiye’de 8, Hacılar’da 2, Kocasinan’da 24, Pınarbaşı’nda 102, Sarıoğlan’da 18, Sarız’da 11, Tomarza’da 25, Yahyalı’da 16 ve Yeşilhisar’da 10 mahalle yolunu kapsıyor.

Bu çalışmalar sayesinde 2 bin 296 kilometrelik yol ağı üzerinde vatandaşların güvenli ulaşımı yeniden sağlandı.

Sahada 148 personel, 85 araç

Ekipler, sahada görev yapan 148 personel ve 85 araç ile greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7/24 esasına göre çalışıyor.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle kapanan bazı yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Şu anda Develi ilçesinde 5, Pınarbaşı’nda 15, Sarız’da 21 ve Yahyalı’da 2 olmak üzere toplam 43 mahalle yolu için ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor. Özellikle Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde tipinin etkisini artırması nedeniyle açılan yolların yeniden kapanabildiği, bu nedenle açık ve kapalı yol sayılarında anlık değişiklikler yaşandığı aktarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürdüğü süre boyunca vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla tüm birimleriyle hem merkezde hem de kırsalda sahadaki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ETKİSİNİ ARTTIRAN KAR YAĞIŞI VE TİPİ SONRASI KENT GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ