Kayseri'de kar mesaisi: 6 saatte 285 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir ekipleri 13 Ocak'ta 6 saatte 12 ilçede 2 bin 296 km yol ağında 285 mahalle yolunu açtı; çalışmalar 148 personel ve 85 araçla sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:26
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkisini artıran kar yağışı ve tipi sonrası kent genelinde ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttü.

6 saatte ulaşıma açılan yollar ve ilçeler

13 Ocak saat 09.00 ile 14.45 arasında, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 6 saatte 12 ilçede 285 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Açılan yollar; Akkışla’da 4, Bünyan’da 31, Develi’de 34, Felahiye’de 8, Hacılar’da 2, Kocasinan’da 24, Pınarbaşı’nda 102, Sarıoğlan’da 18, Sarız’da 11, Tomarza’da 25, Yahyalı’da 16 ve Yeşilhisar’da 10 mahalle yolunu kapsıyor.

Bu çalışmalar sayesinde 2 bin 296 kilometrelik yol ağı üzerinde vatandaşların güvenli ulaşımı yeniden sağlandı.

Sahada 148 personel, 85 araç

Ekipler, sahada görev yapan 148 personel ve 85 araç ile greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7/24 esasına göre çalışıyor.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle kapanan bazı yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Şu anda Develi ilçesinde 5, Pınarbaşı’nda 15, Sarız’da 21 ve Yahyalı’da 2 olmak üzere toplam 43 mahalle yolu için ekiplerin yoğun mesaisi sürüyor. Özellikle Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde tipinin etkisini artırması nedeniyle açılan yolların yeniden kapanabildiği, bu nedenle açık ve kapalı yol sayılarında anlık değişiklikler yaşandığı aktarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini sürdürdüğü süre boyunca vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla tüm birimleriyle hem merkezde hem de kırsalda sahadaki çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

