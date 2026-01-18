Gümüşhane'de Kar Görsel Şöleni: Süleymaniye, Kuşakkaya ve Karakaya

Gümüşhane'de Kar Görsel Şöleni

Gümüşhane'de yoğun kar yağışı, kent merkezinden yüksek zirvelere kadar adeta beyaz bir tablo oluşturdu. Kent merkezinden tarihi Süleymaniye Mahallesi'ne, Kuşakkaya'nın sarp yamaçlarından Karakaya'ya kadar uzanan manzaralar fotoğraf tutkunlarını ve vatandaşları büyüledi.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yağışın ardından kent merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler beyaza büründü. Gümüşhane halkı güne beyaz örtüyle uyanırken, oluşan manzaralar bölgeye akın eden ziyaretçilerin ve fotoğrafçılarının ilgisini çekti.

Tarihin kış uykusu: Süleymaniye Mahallesi

Tarihi dokusu ile öne çıkan Süleymaniye Mahallesi, Osmanlı döneminden kalma camiler, hamamlar ve kiliselerle kar altında dikkat çekici görüntüler sundu. Farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan yapıların bir araya geldiği mahalle, karla kaplı haliyle havadan da görüntülendi.

Kentin simgesi haline gelen Kuşakkaya ve Karakaya zirveleri, kar yağışından en yoğun etkilenen noktalar arasında yer aldı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaşırken, bölgede görsel zenginlik öne çıktı.

Gümüşhane'deki bu beyaz örtü, hem yerel halk için kış mevsiminin etkileyici yüzünü ortaya koydu hem de kentin doğal ve tarihi değerlerini ön plana çıkardı.

