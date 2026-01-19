Bartın Ulus'ta Protokol Vatandaşlarla Kartopu Keyfi

Bartın’ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışıyla ilçe protokolü ve vatandaşlar meydanda buluşup kartopu oynadı, ateş etrafında ısındı ve halay çekti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 03:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 03:42
Yoğun kar yağışı ilçede sevinçle karşılandı

Bartın’ın Ulus ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe protokolü ile vatandaşların meydanda buluşmasına neden oldu. İlçe Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, kurum müdürleri, hakimler ve savcılar dahil protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte kartopu oynadı.

Akşam geç saatlere kadar süren kar sevinci sırasında protokol ve vatandaşlar, ateşin etrafında ısınarak halay çekti ve karın tadını çıkardı.

Kaymakam Kadiroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten Ulus’a çok kar yağdı. Umarım bu rahmetle beraber ilçemiz ve beldelerimiz susuzluk çekemez" diye konuştu.

PROTOKOLÜN VATANDAŞLARLA KARTOPU SAVAŞI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

