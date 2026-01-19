Bartın Ulus'ta Protokol Vatandaşlarla Kartopu Keyfi

Yoğun kar yağışı ilçede sevinçle karşılandı

Bartın’ın Ulus ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçe protokolü ile vatandaşların meydanda buluşmasına neden oldu. İlçe Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, kurum müdürleri, hakimler ve savcılar dahil protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte kartopu oynadı.

Akşam geç saatlere kadar süren kar sevinci sırasında protokol ve vatandaşlar, ateşin etrafında ısınarak halay çekti ve karın tadını çıkardı.

Kaymakam Kadiroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçekten Ulus’a çok kar yağdı. Umarım bu rahmetle beraber ilçemiz ve beldelerimiz susuzluk çekemez" diye konuştu.

PROTOKOLÜN VATANDAŞLARLA KARTOPU SAVAŞI