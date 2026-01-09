Başçiftlik Kayak Merkezi'nde Kar 1 Metreye Yaklaştı — Sezon Açılışına Hazırlık

Başçiftlik Kayak Merkezi'nde kar yer yer 1 metreye yaklaştı; ekipler pistleri açmak için yoğun tempoyla çalışıyor. Ziyaretçiler Perşembe Yaylası manzarasının tadını çıkaracak.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:11
Başçiftlik Kayak Merkezi'nde Kar 1 Metreye Yaklaştı — Sezon Açılışına Hazırlık

Başçiftlik Kayak Merkezi'nde Kar 1 Metreye Yaklaştı — Sezon Açılışına Hazırlık

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yer alan Başçiftlik Kayak Merkezi, sezon açılışına gün sayıyor. Perşembe Yaylası’na komşu konumda bulunan tesiste kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı belirtilirken, ekipler pistleri hizmete sokmak için aralıksız çalışıyor.

Konum ve ulaşım

Bin 600 rakımlı Karacaören Yaylası’nda bulunan tesis, kent merkezine 90 kilometre, Başçiftlik ilçe merkezine 8 kilometre ve Perşembe Yaylası’na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ziyaretçi profili ve beklenti

Kar yağışının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından pistlerin faaliyete geçmesiyle birlikte, kayak severlerin bu sezon da bölgeye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin tercih ettiği merkezde ziyaretçiler kayak yapmanın yanı sıra kızakla da vakit geçiriyor; kısa bir yolculukla Perşembe Yaylası’na giderek eşsiz doğa manzarasının tadını çıkarabiliyorlar.

Yetkililer ne diyor?

Nazif Karakoç sezon hazırlıklarına ilişkin, "Tokat’ın incisi Başçiftlik Kayak Merkezindeyiz. Sezon açılışı için çalışmalar son sürat devam ediyor. Bir metreye yakın kar var. Ekipler tesisin sezon açılışı için yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

TOKAT’IN BAŞÇİFTLİK İLÇESİNDE YER ALAN BAŞÇİFTLİK KAYAK MERKEZİ, SEZON AÇILIŞI İÇİN GÜN SAYIYOR....

TOKAT’IN BAŞÇİFTLİK İLÇESİNDE YER ALAN BAŞÇİFTLİK KAYAK MERKEZİ, SEZON AÇILIŞI İÇİN GÜN SAYIYOR. PERŞEMBE YAYLASI’NA KOMŞU KONUMDA BULUNAN VE KAR KALINLIĞININ YER YER 1 METREYE YAKLAŞTIĞI TESİSTE EKİPLER, SEZONUN AÇILABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

TOKAT’IN BAŞÇİFTLİK İLÇESİNDE YER ALAN BAŞÇİFTLİK KAYAK MERKEZİ, SEZON AÇILIŞI İÇİN GÜN SAYIYOR....

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cem Kaytan: '10 Ocak Basın Bayramı Değil, Dayanışma ve Mücadele Günü'
2
Bülent Katıoğlu: Yeşilçam'dan Antalya'da Simit Tezgahına
3
Kilis'te Akşam Tuvalet Sorunu: Vatandaşlar Belediyeden Kalıcı Çözüm Bekliyor
4
Kepez'e 2 Semt Evi ve 1 Barınma Evi Geliyor
5
Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı karla beyazlandı
6
Burhaniye'de Açık Elektrik Panoları Tehlike Saçıyor
7
Denizli Kale'de Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları