Başçiftlik Kayak Merkezi'nde Kar 1 Metreye Yaklaştı — Sezon Açılışına Hazırlık

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yer alan Başçiftlik Kayak Merkezi, sezon açılışına gün sayıyor. Perşembe Yaylası’na komşu konumda bulunan tesiste kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı belirtilirken, ekipler pistleri hizmete sokmak için aralıksız çalışıyor.

Konum ve ulaşım

Bin 600 rakımlı Karacaören Yaylası’nda bulunan tesis, kent merkezine 90 kilometre, Başçiftlik ilçe merkezine 8 kilometre ve Perşembe Yaylası’na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ziyaretçi profili ve beklenti

Kar yağışının yeterli seviyeye ulaşmasının ardından pistlerin faaliyete geçmesiyle birlikte, kayak severlerin bu sezon da bölgeye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin tercih ettiği merkezde ziyaretçiler kayak yapmanın yanı sıra kızakla da vakit geçiriyor; kısa bir yolculukla Perşembe Yaylası’na giderek eşsiz doğa manzarasının tadını çıkarabiliyorlar.

Yetkililer ne diyor?

Nazif Karakoç sezon hazırlıklarına ilişkin, "Tokat’ın incisi Başçiftlik Kayak Merkezindeyiz. Sezon açılışı için çalışmalar son sürat devam ediyor. Bir metreye yakın kar var. Ekipler tesisin sezon açılışı için yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

