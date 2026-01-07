Prof. Dr. Halil Kumbur: Su yönetimi yapılmazsa Türkiye 'su fakiri' olacak

Çevre uzmanı Prof. Dr. Halil Kumbur, 2026 yılına girilirken Türkiye ve Mersin'de çevre sorunlarının giderek derinleştiğini belirtti. Kumbur, özellikle su kaynakları konusunda acil uyarılarda bulunarak, küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklığın etkilerinin su kaynakları üzerinde en yıkıcı sonuçları doğurduğunu söyledi.

Su, geleceğin en stratejik kaynağı

Kumbur, dünyadaki su varlığının yüzde 71'inin gezegen yüzeyini kapladığını ancak bunun büyük bölümünün okyanuslardaki tuzlu su olduğunu hatırlattı. Toplam su kaynaklarının yaklaşık %97,5'inin tuzlu su, yalnızca %2,5'inin tatlı su olduğunu; bunun da büyük bölümünün buzullar ve yeraltı rezervlerinde yer aldığını vurguladı. Akarsu ve göller gibi doğrudan erişilebilir tatlı su miktarının sınırlı olduğunu belirten Kumbur, dünyadaki toplam su varlığının sadece yaklaşık %0,3–%0,5'inin fiilen içme ve kullanma suyu olarak erişilebilir durumda olduğunu söyledi.

Türkiye ve Mersin'de su riskleri

Türkiye'nin, Akdeniz ülkeleri arasında iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden biri olduğunu belirten Kumbur, Mersin'de son yıllarda su kaynaklarında %40'a varan azalmalar yaşandığını aktardı. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık su miktarının 2025 itibarıyla yaklaşık 1.300 metreküp olduğunu, bu rakamın 2040'ta 700 metreküplere düşmesinin beklendiğini ve bunun ülkeyi "su fakiri" konumuna getireceğini ifade etti.

Suyun kullanım dağılımı

Kumbur, mevcut suyun yaklaşık %76'sının tarımsal sulamada, %14'ünün içme-kullanma ve %10'unun sanayide kullanıldığını belirterek, özellikle sulama tekniklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Aksi halde mevcut su kaynaklarının gelecekte ihtiyaçları karşılamayacağı uyarısını yaptı.

Mersin'in su potansiyeli ve aktarım projeleri

Mersin'in yıllık 7,4 milyar metreküplük yer üstü ve yer altı su potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Kumbur, suyun bulunduğu alanlarla ihtiyaç duyulan bölgeler arasında uyumsuzluk, kayıp-kaçaklar ve depolama sorunlarının önemli problemler olduğunu dile getirdi. Kumbur, Göksu Nehri'nden Mavi Tünel Projesi ile Konya Ovası'na yıllık 414 milyon metreküp su aktarıldığını; Anamur Dragon Çayı'ndan ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yıllık 75 milyon metreküp su iletildiğini anımsattı.

Bu nedenle Kumbur, su havzalarının korunması, kuraklık risk haritalarının hazırlanması, su bütçesinin oluşturulması, atık suların geri kazanımı ve yağmur sularının değerlendirilmesi gibi önlemlerin Mersin için hayati önem taşıdığını vurguladı.

İklim Kanunu ve maliyetler

Prof. Dr. Kumbur, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması kapsamında 2035'e kadar sera gazı emisyonlarını %41 azaltma ve 2053'te net sıfır emisyon hedefini benimsediğini hatırlattı. Bu hedefler doğrultusunda 9 Temmuz 2025'te "İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Kanunu" nun yürürlüğe girdiğini belirten Kumbur, söz konusu düzenlemelerin enerji, sanayi, tarım, ulaşım ve inşaat gibi sektörlerde önemli maliyetler getireceğini, bu sürecin kamu ve özel sektör iş birliğiyle, planlı ve destekleyici politikalarla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"Mersin’in bir dünya kenti olabilmesi, ancak yaşanabilir ve temiz bir çevreyle mümkündür" diyen Kumbur, çevre sorunlarının çözülmesinin tüm Mersinlilerin ortak arzusu olduğunu sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'NİN SU KAYNAKLARININ İYİ YÖNETİLMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ.