DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Başiskele'de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Yenileniyor: 3 bin 200 metrelik Ulaşım Konforu

Başiskele'de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 3 bin 200 metrelik yenileme sürüyor; asfalt serimi, yol genişletme, altyapı çalışmaları ve Kanlı Dere'de menfez yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:14
Başiskele'de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Yenileniyor: 3 bin 200 metrelik Ulaşım Konforu

Başiskele'de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yenileme çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin önemli güzergahlarından biri olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlatılan yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Altyapı ve üstyapı eş zamanlı yürütülüyor

Toplam 3 bin 200 metre uzunluğundaki caddede ekipler, altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Güzergahın 2 bin 500 metrelik bölümünde binder asfalt serimi ve yaya kaldırımı imalatları tamamlandı; bu alanda 5 bin 500 ton aşınma tabakası asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yol genişletme, elektrik hatları ve aydınlatma

Caddenin kalan 1 kilometrelik kısmında altyapı yenileme çalışmaları devam ederken, 800 metrelik bölümde yol genişletme işlemi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında elektrik hatları yer altına alınırken, dekoratif aydınlatma direklerinin montajı ve orta refüj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Dere ıslahı ve kavşak düzenlemeleri tamamlandı

Proje dahilinde Kanlı Dere üzerinde yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde bir menfez inşa edildiği, güzergah üzerinde iki ayrı kavşak düzenlemesinin yapıldığı kaydedildi.

Özellikle hafta sonları Yuvacık Barajı güzergahını kullanan sürücüler için alternatif ve konforlu bir ulaşım aksı oluşturulması hedefleniyor. Caddedeki taş duvar ve çevre düzenleme imalatlarının kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

BAŞİSKELE İLÇESİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ'NDE BAŞLATILAN...

BAŞİSKELE İLÇESİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ'NDE BAŞLATILAN YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.

BAŞİSKELE İLÇESİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA HOCA AHMET YESEVİ CADDESİ'NDE BAŞLATILAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkan Bebek Edirne'de Anıldı: Asimilasyonun 41. Yılında Anma Töreni
2
Karadeniz Yükseliyor: Deniz Seviyesi Tehdidi ve 160 Milyon Kişi Risk Altında
3
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
4
İnönü Belediyesi Dutluca'da Mezarlık Altyapısını Hazırladı, Çamaşırhane Tadilatı Başladı
5
Muğla Büyükşehir'den Datça ve Ula'ya 360 Milyon TL'lik Yatırım
6
İzleme Değerlendirme Merkezi 40 Bin TL'lik Mağduriyeti Önledi
7
Van Kedi Villası'nda 120 Yavru: Van Kedilerinin Orijinalliği Korunuyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı