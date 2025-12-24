Başiskele'de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Yenileniyor: 3 bin 200 metrelik Ulaşım Konforu

Başiskele'de Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yenileme çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin önemli güzergahlarından biri olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ulaşım konforunu artırmak amacıyla başlatılan yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Altyapı ve üstyapı eş zamanlı yürütülüyor

Toplam 3 bin 200 metre uzunluğundaki caddede ekipler, altyapı ve üstyapı çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Güzergahın 2 bin 500 metrelik bölümünde binder asfalt serimi ve yaya kaldırımı imalatları tamamlandı; bu alanda 5 bin 500 ton aşınma tabakası asfalt serimi gerçekleştirildi.

Yol genişletme, elektrik hatları ve aydınlatma

Caddenin kalan 1 kilometrelik kısmında altyapı yenileme çalışmaları devam ederken, 800 metrelik bölümde yol genişletme işlemi yapılıyor. Çalışmalar kapsamında elektrik hatları yer altına alınırken, dekoratif aydınlatma direklerinin montajı ve orta refüj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Dere ıslahı ve kavşak düzenlemeleri tamamlandı

Proje dahilinde Kanlı Dere üzerinde yürütülen ıslah çalışmaları neticesinde bir menfez inşa edildiği, güzergah üzerinde iki ayrı kavşak düzenlemesinin yapıldığı kaydedildi.

Özellikle hafta sonları Yuvacık Barajı güzergahını kullanan sürücüler için alternatif ve konforlu bir ulaşım aksı oluşturulması hedefleniyor. Caddedeki taş duvar ve çevre düzenleme imalatlarının kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

