Başkale'de Çığ: Sualtı Mahallesi Yolu Ulaşıma Açıldı
Karla mücadele ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar hizmette
Van'ın Başkale ilçesinde, İran sınırında bulunan ve ilçeye 60. kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası mahalle yoluna 4 yerden çığ düştü.
Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, bölgedeki belediye karla mücadele ekipleri aralıksız çalışma başlattı. Kar savurma makinesinin çalışmaları sonucu Sualtı Mahallesi'nin yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Yetkililer, bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığını bildirerek, olumsuz hava şartları ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
