DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.875.599,62 -0,5%

Başkale'de Çığ: Sualtı Mahallesi Yolu Ulaşıma Açıldı

Van'ın Başkale ilçesinde Sualtı Mahallesi'ne düşen 4 çığın ardından kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:56
Başkale'de Çığ: Sualtı Mahallesi Yolu Ulaşıma Açıldı

Başkale'de Çığ: Sualtı Mahallesi Yolu Ulaşıma Açıldı

Karla mücadele ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar hizmette

Van'ın Başkale ilçesinde, İran sınırında bulunan ve ilçeye 60. kilometre uzaklıktaki Sualtı Mahallesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası mahalle yoluna 4 yerden çığ düştü.

Çığ nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, bölgedeki belediye karla mücadele ekipleri aralıksız çalışma başlattı. Kar savurma makinesinin çalışmaları sonucu Sualtı Mahallesi'nin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yetkililer, bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığını bildirerek, olumsuz hava şartları ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU KAPANAN SUALTI MAHALLESİ YOLU, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU KAPANAN SUALTI MAHALLESİ YOLU, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU KAPANAN SUALTI MAHALLESİ YOLU, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Fırtına: Cumhuriyet Meydanı'nda Çam Ağacı Kökünden Devrildi
2
Sapanca'da Fırtına: Çöp Konteyneri Park Halindeki Araca Çarptı
3
Uşak'ta Kılcan Köyü'nde Hastalıktan Ari İşletme Ziyareti
4
Darende'de Karla Gelen Açlık: Kargalar Sokaklara İndi
5
Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor
6
Porsuk Çayı'nın Buzlu Yüzeyi Çöple Kaplandı
7
Mersin'de Kaldırım İşgaline Sıfır Tolerans

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları