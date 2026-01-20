Başkale'de Kar Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi
Van'ın Başkale ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor
Van’ın Başkale ilçesinde günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, dün gece saatlerinde başlayan yeni yağışlarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi.
Soğuk havanın etkisiyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluşurken, ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü.
Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye kadar ulaştığı ilçede, 6 kırsal yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması başlattı.
