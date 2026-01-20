Başkale'de Kar Yağışı Hayatı Durma Noktasına Getirdi

Van'ın Başkale ilçesinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü; kar 10 cm'ye ulaştı, 6 kırsal yerleşim yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:49
Van'ın Başkale ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor

Van’ın Başkale ilçesinde günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, dün gece saatlerinde başlayan yeni yağışlarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluşurken, ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye kadar ulaştığı ilçede, 6 kırsal yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

