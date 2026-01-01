DOLAR
Bolu’da Yeni Yıl Coşkusu: İzzet Baysal Caddesi'nde Oyunlar ve Sürpriz Evlilik Teklifi

Bolu’da İzzet Baysal Caddesi’nde toplanan yüzlerce kişi 2026’yı oyun havası ve sürpriz evlilik teklifiyle karşıladı; Emniyet ekipleri güvenlik ve çorba dağıtımı sağladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:09
Bolu’da vatandaşlar 2026 yılına coşku içinde girdi. Kentin en işlek noktası olan İzzet Baysal Caddesine akın eden yüzlerce kişi, soğuk havaya aldırış etmeden geceye katıldı ve sokakta yeni yılı kutladı.

Saatlerin 23.00’ü göstermesiyle caddeyi dolduran kalabalık, geri sayım öncesinde müzik eşliğinde eğlendi. Bazı vatandaşlar oyun havası ekibiyle ritme eşlik ederken, diğerleri karşılıklı göbek atarak yeni yıla neşeyle giriş yaptı.

Sürpriz evlilik teklifi kutlamalara renk kattı

Kutlamaların en dikkat çekici anı ise geri sayım sırasında yaşandı. Kalabalığın ortasında bir genç, kız arkadaşının önünde diz çökerek sürpriz evlenme teklifi etti. Bu anı gören yüzlerce kişi çifti alkışlayıp ıslıklarla tebrik etti; anlar kutlamalara ayrı bir coşku kattı.

Güvenlik tedbirleri ve hizmetler

Etkinlik boyunca Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddede ve kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler ayrıca kutlamalara katılanlara çorba dağıtımı yaparak destek verdi. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

