Rize'de 2026'nın İlk Bebeği: Elif Bilge 00.00'da Doğdu

Aile ve hastaneye yeni yılın ilk mutluluğu

Rize'de 2026 yılının ilk bebeği, Rize Devlet Hastanesi'nde 1 Ocak 2026 saat 00.00'da dünyaya gelen Elif Bilge Gündoğdu oldu.

Anne Sema Gündoğdu ve baba Abdülkadir Gündoğdu çiftinin ilk çocuğu olan bebek, aileye ve hastaneye yeni yılın ilk sevincini yaşattı.

Anne Sema Gündoğdu, "Çok mutluyum. Her şey için çok teşekkür ederim. Yeni yıl bize yeni bir hediye ile geldi. Doğum sürecince burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2026'nın en güzel hediyesi oldu bize. Tam 00.00'da doğdu. Çok mutlu etti bizi" dedi.

Baba Abdülkadir Gündoğdu ise, "Öncelikle hemşirelerinden, ebelerine, doktorlara kadar, hastane çalışanlarına kadar herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok büyük emekleri oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Elif Bilge bize yeni yılın ilk hediyesi oldu. İlk çocuğum. Kucağıma alana kadar baba olduğumu hissedemiyordum ama ilk kucağıma verdiklerinde göz yaşlarımı tutamadım. Çok mutluyum. Bu çok güzel bir his" ifadelerini kullandı.

Ebe Hatun Çakır ise her bebeğin kendileri için özel ve güzel olduğunu belirterek, "Genel olarak bizim mesleğimiz zaten çok kutsal bir meslek. Her bebek bizim için özel ve güzel. Ama bu yılın ilk özel ve güzel bebeği Elif Bilge oldu. Annesine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Güle güle büyütsün. Doğum sürecimiz normal olduğu sürece sıkıntımız da olmuyor. Bebeğimizde sağlıklı, annemizde sağlıklı. Onlar mutlu, biz mutluyuz" şeklinde konuştu.

