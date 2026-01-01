DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,16 -0,06%
BITCOIN
3.764.822,62 0,02%

Rize'de 2026'nın İlk Bebeği: Elif Bilge 00.00'da Doğdu

Rize Devlet Hastanesi'nde 1 Ocak 2026 saat 00.00'da doğan Elif Bilge, aileye ve hastaneye yeni yılın ilk mutluluğunu getirdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:14
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:14
Rize'de 2026'nın İlk Bebeği: Elif Bilge 00.00'da Doğdu

Rize'de 2026'nın İlk Bebeği: Elif Bilge 00.00'da Doğdu

Aile ve hastaneye yeni yılın ilk mutluluğu

Rize'de 2026 yılının ilk bebeği, Rize Devlet Hastanesi'nde 1 Ocak 2026 saat 00.00'da dünyaya gelen Elif Bilge Gündoğdu oldu.

Anne Sema Gündoğdu ve baba Abdülkadir Gündoğdu çiftinin ilk çocuğu olan bebek, aileye ve hastaneye yeni yılın ilk sevincini yaşattı.

Anne Sema Gündoğdu, "Çok mutluyum. Her şey için çok teşekkür ederim. Yeni yıl bize yeni bir hediye ile geldi. Doğum sürecince burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 2026'nın en güzel hediyesi oldu bize. Tam 00.00'da doğdu. Çok mutlu etti bizi" dedi.

Baba Abdülkadir Gündoğdu ise, "Öncelikle hemşirelerinden, ebelerine, doktorlara kadar, hastane çalışanlarına kadar herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok büyük emekleri oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Elif Bilge bize yeni yılın ilk hediyesi oldu. İlk çocuğum. Kucağıma alana kadar baba olduğumu hissedemiyordum ama ilk kucağıma verdiklerinde göz yaşlarımı tutamadım. Çok mutluyum. Bu çok güzel bir his" ifadelerini kullandı.

Ebe Hatun Çakır ise her bebeğin kendileri için özel ve güzel olduğunu belirterek, "Genel olarak bizim mesleğimiz zaten çok kutsal bir meslek. Her bebek bizim için özel ve güzel. Ama bu yılın ilk özel ve güzel bebeği Elif Bilge oldu. Annesine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Güle güle büyütsün. Doğum sürecimiz normal olduğu sürece sıkıntımız da olmuyor. Bebeğimizde sağlıklı, annemizde sağlıklı. Onlar mutlu, biz mutluyuz" şeklinde konuştu.

Rize’de 2026’yılının ilk bebeği 00.00’da doğdu

Rize’de 2026’yılının ilk bebeği 00.00’da doğdu

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 2026'nın İlk Bebeği 'Atlas' Doğdu
2
Elazığ Protokolü Görev Başındaki Güvenlik Güçleriyle Buluştu
3
Bolu’da Yeni Yıl Coşkusu: İzzet Baysal Caddesi'nde Oyunlar ve Sürpriz Evlilik Teklifi
4
Rize'de 2026'nın İlk Bebeği: Elif Bilge 00.00'da Doğdu
5
Malatya'da 2026'nın İlk Bebeği Muhammet Ali Doğdu
6
Gaziantep'te Kar Yağışı Altında Coşkulu 2026 Kutlaması
7
Tatvan Eğritaş'ta Kar Engeline Rağmen 89 Yaşındaki Hastaya Ekipler Seferber

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları