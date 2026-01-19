Düzce'de PVC'li Tahta Kayaklar: Ferhat Mezarcı'nın Yenilikçi Tasarımı

Düzce'de tahta kayaklara PVC ile yenilik

Düzce'de kamuda şoför olarak çalışan bir vatandaş, dedesinden ve babasından öğrendiği marangozluk becerileriyle tahta kayaklara farklı bir boyut kazandırdı. İl Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Ferhat Mezarcı, atölyesinde dişbudak ağacını yontarak ürettiği kayak takımlarına PVC borudan tutma yerleri entegre etti.

Atölyeden geleneksele modern dokunuş

Mezarcı, kış şartlarının ağır geçtiği kentte el becerisini hobiye dönüştürdüğünü ve geleneksel tasarımlara yenilik kattığını söyledi. Daha önce tutma yerlerinde kullanılan fındık sopasının kolay kırıldığını belirleyen Mezarcı, bu sorunu PVC boru kullanarak çözdüğünü anlattı.

Mezarcı'nın ifadeleri şöyle: "Mevsimine göre karda kaymak için kayak takımları yapıyorum. Kırılan balta ve kazma saplarını yapıyorum. Dededen babadan gördüğüm öğrendiklerimi uyguladım. Daha önce sopalardan yapıyorduk. Bu kez tutma yerlerini PVC borulardan yaptım. Kayak takımlarını geçmişte fındık sopasından yapıyorduk. Kırılıyordu, çabucak deforme oluyordu. Bu sebeple PVC borularla yapmaya karar verdim. Bu daha güzel oldu. Elim daha iyi kavradı. Görüntüsü de güzel oldu. Bu şekilde eskiye yenilik katmış olduk."

Talep artıyor, üretim zaman alıyor

Yakın çevresinin de ilgi gösterdiğini söyleyen Ferhat Mezarcı, üretimin el emeği ve doğru malzeme gerektirdiğini vurguladı: "Sadece kendime ve yakınlarıma yapıyorum. Bu kayak takımlarını yapmak için zaman gerekiyor. Güzel bir tahta bulmak da önemli. Dişbudak ağacından olursa daha güzel oluyor. Bu ağaçları yontmak ve diğer işlemler bayağı zaman alıyor."

