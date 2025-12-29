Başkan Dere ve DSİ Genel Müdürü Balta, Sungurlu'da Dere Islahı ve Altyapı Projelerini Görüştü

Dere ıslahı, arıtma ve isale hatları üzerine kapsamlı değerlendirme

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, makamında Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ağırladı. Görüşmede dere ıslah çalışmaları, arıtma ve isale hatları başta olmak üzere ilçedeki altyapı projeleri ele alındı.

Taraflar, DSİ tarafından Sungurlu genelinde yürütülen ve planlanan projeler hakkında kapsamlı istişarelerde bulundu. İlçenin mevcut durumu ve geleceğe yönelik öncelikli çalışmalar karşılıklı görüş alışverişiyle değerlendirildi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, nazik ev sahipliği ve verimli görüşmeler için DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya teşekkür etti.

