Başkan Dere ve DSİ Genel Müdürü Balta, Sungurlu'da Dere Islahı ve Altyapı Projelerini Görüştü

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ağırladı; dere ıslahı, arıtma ve isale hatları ile ilçenin altyapı projeleri değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:41
Dere ıslahı, arıtma ve isale hatları üzerine kapsamlı değerlendirme

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, makamında Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ağırladı. Görüşmede dere ıslah çalışmaları, arıtma ve isale hatları başta olmak üzere ilçedeki altyapı projeleri ele alındı.

Taraflar, DSİ tarafından Sungurlu genelinde yürütülen ve planlanan projeler hakkında kapsamlı istişarelerde bulundu. İlçenin mevcut durumu ve geleceğe yönelik öncelikli çalışmalar karşılıklı görüş alışverişiyle değerlendirildi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, nazik ev sahipliği ve verimli görüşmeler için DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

