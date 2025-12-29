DOLAR
Kırşehir'de Kapalı Köy ve İlçe Yolu Yok — Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda

Kırşehir'de soğuk ve yağışlara rağmen kapalı ilçe ve köy yolu bulunmuyor. İl Özel İdaresi ekipleri 8 kamyon, 6 greyder, 7 kepçe, 1 dozer ve 35 personelle hazır bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:31
Kırşehir'de kapalı köy ve ilçe yolu yok

KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir'de etkili olan soğuk hava ve yağışlara rağmen il genelinde kapalı ilçe ve köy yolu bulunmadığı bildirildi.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre sahada 8 adet kar bıçaklı kamyon, 6 greyder, 7 kepçe ve 1 dozer görev yapıyor. Toplam 35 personel çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Yetkililer; hava şartlarının yakından takip edildiğini, ihtiyaç halinde ekiplerin anında müdahalede bulunacağını ifade ederek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

