Kırşehir'de Kapalı Köy ve İlçe Yolu Yok — Karla Mücadele Ekipleri Teyakkuzda

Kırşehir'de kapalı köy ve ilçe yolu yok

KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir'de etkili olan soğuk hava ve yağışlara rağmen il genelinde kapalı ilçe ve köy yolu bulunmadığı bildirildi.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre sahada 8 adet kar bıçaklı kamyon, 6 greyder, 7 kepçe ve 1 dozer görev yapıyor. Toplam 35 personel çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde ulaşımın aksamaması için teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Yetkililer; hava şartlarının yakından takip edildiğini, ihtiyaç halinde ekiplerin anında müdahalede bulunacağını ifade ederek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

