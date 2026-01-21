Başkan Kahveci: 'Muhtarlarla istişare kültürümüz devam edecek'

Kütahya'da 2026 yılının ilk Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

Kütahya Belediyesi tarafından 2026 yılının ilk Muhtarlar Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Etkinlikte mahalle muhtarları ile bir araya gelinerek kentin güncel ihtiyaçları ele alındı. Mahallelerin mevcut durumu, vatandaşlardan gelen talepler, muhtarların önerileri ve öncelikli ihtiyaçlar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Son üç aylık süreçte belediyeye iletilen taleplerin çözüm durumuna ilişkin veriler paylaşıldı; devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Başkan Eyüp Kahveci, muhtarlarla sürdürülen istişare kültürünün şehir yönetiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, 'Muhtarlarla istişare kültürümüz devam edecek' dedi ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

