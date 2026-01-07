Başkan Kavuş’tan NEÜ Öğrencilerine Final Stresine Sıcak Çorba İkramı

Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi ve Meram Gençlik Meclisi, final sınavı heyecanı yaşayan Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, sınav maratonunun en yoğun günlerinde öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Köyceğiz kampüsünde sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Kavuş ve Rektör Zorlu, öğrencilerle tek tek ilgilenerek sınav süreçleri üzerine sohbet etti ve moral verdi. Sıcak çorba ikramının yanında paylaşılan diyaloglar, gençlerin yüzlerinde tebessüme dönüştü.

Etkinliğin ardından Başkan Kavuş, mimarisi ve görselliğiyle dikkat çeken NEÜ Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'ni ziyaret ederek final sınavlarına hazırlanan öğrencileri ders başında da ziyaret etti. Sessizliğin hakim olduğu kütüphanede kısa sohbetler yapan Kavuş, öğrencilere başarı dileklerini iletti ve taleplerini dinledi.

Başkan Kavuş: "Gençlerimiz gelecek, biz gençlerimiz için çalışıyoruz"

"Gençlerimiz, hayallerine giden yolda büyük bir emek ve sabırla çalışıyor. Bizler de Meram Belediyesi olarak onların bu zorlu sürecinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Gençlik Meclisimizin bu etkinliğinde paylaştığımız bir kase çorba belki küçük bir ikram ama onlara yalnız olmadıklarını ve Meram’ın bir aile olduğunu hissettirmek çok değerli." Kavuş, özellikle şehir dışından gelen öğrencilerin kendilerini evlerinde gibi hissetmelerinin önemine vurgu yaparak tüm öğrencilere sınavlarında ve hayat yolculuklarında başarı diledi.

