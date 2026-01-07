Başkan Kavuş’tan NEÜ Öğrencilerine Final Stresine Sıcak Çorba İkramı

Meram Belediyesi ve Gençlik Meclisi, Başkan Mustafa Kavuş ile Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ öğrencilerine Köyceğiz kampüsünde çorba ve moral verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:51
Başkan Kavuş’tan NEÜ Öğrencilerine Final Stresine Sıcak Çorba İkramı

Başkan Kavuş’tan NEÜ Öğrencilerine Final Stresine Sıcak Çorba İkramı

Konya’nın merkez Meram ilçe Belediyesi ve Meram Gençlik Meclisi, final sınavı heyecanı yaşayan Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, sınav maratonunun en yoğun günlerinde öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Köyceğiz kampüsünde sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Kavuş ve Rektör Zorlu, öğrencilerle tek tek ilgilenerek sınav süreçleri üzerine sohbet etti ve moral verdi. Sıcak çorba ikramının yanında paylaşılan diyaloglar, gençlerin yüzlerinde tebessüme dönüştü.

Etkinliğin ardından Başkan Kavuş, mimarisi ve görselliğiyle dikkat çeken NEÜ Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'ni ziyaret ederek final sınavlarına hazırlanan öğrencileri ders başında da ziyaret etti. Sessizliğin hakim olduğu kütüphanede kısa sohbetler yapan Kavuş, öğrencilere başarı dileklerini iletti ve taleplerini dinledi.

Başkan Kavuş: "Gençlerimiz gelecek, biz gençlerimiz için çalışıyoruz"

"Gençlerimiz, hayallerine giden yolda büyük bir emek ve sabırla çalışıyor. Bizler de Meram Belediyesi olarak onların bu zorlu sürecinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Gençlik Meclisimizin bu etkinliğinde paylaştığımız bir kase çorba belki küçük bir ikram ama onlara yalnız olmadıklarını ve Meram’ın bir aile olduğunu hissettirmek çok değerli." Kavuş, özellikle şehir dışından gelen öğrencilerin kendilerini evlerinde gibi hissetmelerinin önemine vurgu yaparak tüm öğrencilere sınavlarında ve hayat yolculuklarında başarı diledi.

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ VE MERAM GENÇLİK MECLİSİ, FİNAL SINAVI HEYECANI YAŞAYAN...

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ VE MERAM GENÇLİK MECLİSİ, FİNAL SINAVI HEYECANI YAŞAYAN NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRDİ.

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ VE MERAM GENÇLİK MECLİSİ, FİNAL SINAVI HEYECANI YAŞAYAN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
47 Yılın Ardından Alkışlarla Uğurlanan Eğitimci: Muzaffer Ramazan Çaylı
2
Alanya İncekum'da D-400 Düzenlemesi Esnafı Sokağa Döktü: 'Müşteri Kaybı' Endişesi
3
Başkan Geçit'ten Fen İşleri Personeline Teşekkür
4
Maden Camii'nde Yatsı Namazı Buluşması — Müftü Şahmurat Kaya Sohbeti
5
Kartal Trafik Kazası: Şüphelinin 20 Günlük Tahliyesi Tepki Çekti
6
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’tan Veda: Mülkiye Baş Müfettişliğine Atandı
7
Çorum'da Semt Pazarlarında 'Seç-Al' Uygulaması Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları