Başkan Kul: "Geleceğin Şehrini Tüm Mahallelerimizle Birlikte İnşa Ediyoruz"

Şenol Kul, yoğun kar yağışında saha çalışmalarını yerinde inceledi

Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Kul, Terme’yi her mahallesiyle birlikte geleceğe taşıdıklarını vurgulayarak sahada yürütülen çalışmaları ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Terme Belediyesi, kış şartlarının ağırlaştığı yüksek kesimlerde karla mücadele mesaisini sürdürüyor. Ambartepe Mahallesinde yapılan kar küreme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kul, belediye personelinin özverili çalışmasına eşlik etti ve mahalle halkıyla görüştü.

"Kış şartlarına rağmen sahadayız; Terme’de hiçbir mahallemiz yalnız değil" diyen Başkan Kul, Ambartepe sokaklarında vatandaşlarla bir araya geldi ve esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Kul, "Her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ediyor, hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Kar, kış bizim için hemşehrilerimizle buluşmamızın önünde bir engel değil. Çok şükür ekip arkadaşlarımın özverili çalışmalarıyla ulaşımda bir sorun yaşamadık. Hemşehrilerimin güvenli ulaşımı ve günlük yaşamın aksamaması için tüm imkanlarımızla sahadayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Kul, hizmetlerde eşitlik ve yerinde tespit ilkesine vurgu yaparak "Her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ediyor, hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Kar kış da hemşehrilerimle buluşmamızın önünde bir engel değil" şeklinde konuştu.

Saha incelemelerinde Başkan Şenol Kul’a Belediye Meclis Üyesi Kemal Akbulut, Ambartepe Mahalle Muhtarı Hasan Taşdemir ve İlimdağ Mahalle Muhtarı Hakan Demir eşlik etti. Mahalle muhtarları ve sakinleri, zorlu kış şartlarında belediyenin gösterdiği hızlı müdahale ve kesintisiz hizmetten dolayı Başkan Kul’a teşekkürlerini iletti.

