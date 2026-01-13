Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli (64), hastanede hayatını kaybetti; Altınordu Ulu Cami'de düzenlenen törenle Hatipli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:33
Cenaze Töreni Altınordu Ulu Cami'de Düzenlendi

Ordu'da bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Menderes Türkeli (64), dün entübe edildi ve gece saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.

Türkeli için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Altınordu ilçesindeki Hatipli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Türkeli'nin ailesi ve yakınları ile birlikte Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türk Kızılay yetkilileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Menderes Türkeli, 18 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı olarak görev yapıyordu.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları