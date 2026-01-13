Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Menderes Türkeli Son Yolculuğuna Uğurlandı
Cenaze Töreni Altınordu Ulu Cami'de Düzenlendi
Ordu'da bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Menderes Türkeli (64), dün entübe edildi ve gece saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.
Türkeli için Altınordu ilçesindeki Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Altınordu ilçesindeki Hatipli Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenaze törenine Türkeli'nin ailesi ve yakınları ile birlikte Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türk Kızılay yetkilileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Menderes Türkeli, 18 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı olarak görev yapıyordu.
ORDU’DA VEFAT EDEN TÜRK KIZILAY ORDU ŞUBE BAŞKANI MENDERES TÜRKELİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.