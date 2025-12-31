Tatvan'da Kurt Şehir Merkezine İndi

Tatvan'da kurt şehir merkezine indi
Gece yarısı Esentepe Mahallesi'nde görüntülendi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde bir kurt şehir merkezine indi. Esentepe Mahallesi'nde mahalle aralarında dolaşan kurtun hareketleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde kurdun bir süre sokakta ilerlediği ve ardından gözden kaybolduğu görülüyor.
Mahalle sakinleri, son dönemlerde kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının sayısında artış olduğunu ifade etti.
TATVAN’DA KURT ŞEHİR MERKEZİNE İNDİ