Tatvan'da Kurt Şehir Merkezine İndi

Bitlis'in Tatvan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kurt şehir merkezine inip cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 00:24
Tatvan'da kurt şehir merkezine indi

Gece yarısı Esentepe Mahallesi'nde görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde bir kurt şehir merkezine indi. Esentepe Mahallesi'nde mahalle aralarında dolaşan kurtun hareketleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde kurdun bir süre sokakta ilerlediği ve ardından gözden kaybolduğu görülüyor.

Mahalle sakinleri, son dönemlerde kırsal alanlardan yerleşim yerlerine inen yaban hayvanlarının sayısında artış olduğunu ifade etti.

