DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı — 30-31 Aralık 2025

Meteoroloji, Ege Denizi'nde 30 Aralık 2025 akşamından itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde (50-75 km/s) fırtına beklendiğini, 31 Aralık sabahına kadar süreceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:44
Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı — 30-31 Aralık 2025

Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Beklenti ve zamanlama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 30 Aralık 2025 Salı akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde rüzgarın kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın 31 Aralık 2025 Çarşamba sabah saatlerinde etkisini sürdüreceği; akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Etki ve tedbirler

Yetkililer, fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımı başta olmak üzere olası aksamalara karşı denizciler ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji uyarısına göre risk taşıyan faaliyetlerin ertelenmesi veya gerekli güvenlik önlemlerinin alınması öneriliyor.

Haberin gelişmeleri ve olası ilave uyarılar için ilgili kurumların duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.

EGE DENİZİ’NDE RÜZGARIN BU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KUZEY VE KUZEYDOĞUDAN KUVVETLİ FIRTINA...

EGE DENİZİ’NDE RÜZGARIN BU AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN KUZEY VE KUZEYDOĞUDAN KUVVETLİ FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEĞİNİ BEKLENİRKEN, METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI YAPILD

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te 'Örümcek Adam' Kostümlü Ayaz Salih Koç Mahsur Sürücüye Yardım Etti
2
Meteoroloji'den Yeni Yıl Uyarısı: Türkiye Geneli Soğuk ve Yağışlı Hava
3
Şemdinli-Yüksekova Şepetan Geçidi'nde Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
4
Şırnak'ta Yoğun Kar: 31 Aralık 2025 Çarşamba Okullar Tatil
5
Vali Uğur Turan Vize’de Muhtarlarla Toplandı: Talepler Çözüm Odaklı Ele Alındı
6
Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, Aliağa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları