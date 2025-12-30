Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı — 30-31 Aralık 2025

Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Beklenti ve zamanlama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 30 Aralık 2025 Salı akşam saatlerinden itibaren Ege Denizi'nde rüzgarın kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın 31 Aralık 2025 Çarşamba sabah saatlerinde etkisini sürdüreceği; akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Etki ve tedbirler

Yetkililer, fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımı başta olmak üzere olası aksamalara karşı denizciler ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Meteoroloji uyarısına göre risk taşıyan faaliyetlerin ertelenmesi veya gerekli güvenlik önlemlerinin alınması öneriliyor.

Haberin gelişmeleri ve olası ilave uyarılar için ilgili kurumların duyurularının takip edilmesi önem taşıyor.

