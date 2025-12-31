Tekirdağ’da Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış Etkili Oldu

Tekirdağ’da kuvvetli yağış etkili oldu

Meteoroloji uyarılarının ardından kentte akşam yağmuru

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıların ardından, Tekirdağ'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi.

Kent genelinde ölçülen hava sıcaklığı 6 derece olurken, akşam saatlerinde artan yağışın gece ilerleyen saatlere kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı ve trafikte zaman zaman aksamalar görüldü.

Hazırlıksız yakalanan yayalar, toplu taşıma durakları ve iş yerleri tenteleri altına sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Kent merkezinde, yaya ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde yağmurun etkisi daha belirgin hissedildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de sürebileceğine dikkat çekerek vatandaşları ani su baskınları ve ulaşımda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

