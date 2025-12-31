DOLAR
İnegöl'de Yağış ve Rüzgar Ağaç Devrilmesine Neden Oldu

İnegöl'de Fatih Mahallesi Emniyet Sokak'ta saat 22.30'da yağış ve rüzgar sonucu bir ağaç yola devrildi; sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 00:21
İnegöl'de Yağış ve Rüzgar Ağaç Devrilmesine Neden Oldu

İnegöl'de rüzgar ağaç devirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış ve rüzgarın etkisiyle bir inşaat alanındaki ağaç kökünden çıkarak yola devrildi. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı engelledi.

Olayın Detayları

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Emniyet Sokak'ta meydana geldi. İnşaat alanındaki ağaç aniden kökünden çıkarak sokağa devrildi ve çevrede büyük bir gürültü oluştu.

Müdahale

Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, haber verilen İnegöl Belediyesi ekipleri devrilen ağacı kısa sürede yoldan kaldırdı.

Devrilme anında sokakta kimsenin bulunmaması, belirtilen tehlikenin gerçekleşmesini önledi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

