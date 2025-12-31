İnegöl'de Yağış ve Rüzgar Ağaç Devrilmesine Neden Oldu

İnegöl'de rüzgar ağaç devirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış ve rüzgarın etkisiyle bir inşaat alanındaki ağaç kökünden çıkarak yola devrildi. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı engelledi.
Olayın Detayları
Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Emniyet Sokak'ta meydana geldi. İnşaat alanındaki ağaç aniden kökünden çıkarak sokağa devrildi ve çevrede büyük bir gürültü oluştu.
Müdahale
Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, haber verilen İnegöl Belediyesi ekipleri devrilen ağacı kısa sürede yoldan kaldırdı.
Devrilme anında sokakta kimsenin bulunmaması, belirtilen tehlikenin gerçekleşmesini önledi.
