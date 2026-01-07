Başkan Özlü: Düzce 2,2 Milyar Dolar İhracat ve Yeni Gümrük Müdürlüğü

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şoför esnafıyla buluşmasında ilçe ekonomisinin ve lojistiğin önemine dikkat çekti. Başkan Özlü, ihracat verilerini vurgulayarak kentin lojistik altyapısını güçlendirecek adımları paylaştı.

Orhan Yılmaz’ın davetiyle Küçük Sanayi Sitesi’ndeki lokalde gerçekleşen buluşmada Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz da konuştu. Yılmaz, Başkan Özlü için, "Biz sizin çabanızı, uğraştığınız işleri görüyoruz, razıyız. Aslında bu bir helalleşme buluşmasıdır. Bugüne kadar biz sizi hangi konuda arasak, yardım istesek hep yanımızda oldunuz, bizi hiç kırmadınız. Şoförlük asil bir meslektir bu mesleği yapan değerli kardeşlerim de burada. Siz Düzce’mize, çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı Düzce’ye artı değer kazandırdınız. Allah sizi bizden eksik etmesin. Çok güzel işlere imza attınız, Düzce’de bir destan yazdınız. Herkesi aynı anda mutlu etmek, memnun etmek mümkün değil elbette, ama sizden rica ediyorum moralinizi bozmayın, gücünüz yettiği kadar bu şehrin başında durun" ifadelerini kullandı.

Gümrük Müdürlüğü ve tır parkı projesi

Toplantıda lojistik yatırımlarına ilişkin detayları aktaran Başkan Özlü, Gümüşova Selamlar köyü mevkiinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Özlü, projenin kapsamını şu sözlerle anlattı:

"Biz şoför esnafımızla çok yakın çalışıyoruz. Üç konudan bahsedeceğim; Düzce’ye bir Gümrük Müdürlüğü ve Tır Parkı kazandırıyoruz. Gümrük Müdürlüğü hukuken kuruldu, binasını da Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yapacağız. Gümüşova Selamlar köyünde yaklaşık 200 dönümlük hazine arazisi var. Biz bunun tahsisini aldık. Girişte Gümrük Müdürlüğü binası olacak, arkası da tır parkı olacak. Bunu önemsiyoruz çünkü Düzce’nin 2,2 milyar dolar ihracat hacmi var. İhracatımız artıyor, daha da artacak. Türkiye sıralamasında bugün 19 ya da 20. sıradayız. İhracat demek, lojistik demek. Düzce’nin bir Gümrük Müdürlüğü’ne ihtiyacı vardı. Bakanlığa söz verdik, araziyi biz bulacağız ve inşa edeceğiz dedik. İkinci çalışmamız, Sanayi Sitesi’nin arkasında yaklaşık 400 dönüm hazine arazisi var. Bakanlığımız ile görüştük ve bu arazinin imar planını yapma ve değiştirme yetkisini aldık. Bu alanda sizin kooperatifinizin kullanacağı yaklaşık 50 dönüm bir yer ayıracağız. Melen Nehri kenarında DSİ’nin yapacağı yatırımlar var. Onlardan sonra burada daha geniş bir alana sahip olacaksınız".

Kooperatif, imar düzenlemeleri ve altyapı sorumluluğu

Belediye hizmetleri ve yatırım öncelikleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Özlü, kamuoyunda tartışılan sanayi alanı konusuna da değindi ve durumu ayrıntılarıyla açıkladı:

"Son günlerde kamuoyunu meşgul eden konu hakkında bir şeyi açıklamak istiyorum. Bahsi geçen yer DORÜS. Orası bir kooperatifin sorumluluğu altında olan etrafı çevrili bir alan. Geçmiş dönemlerde oranın imar planlarını yapmak için Kooperatif yönetimi Düzce Belediyesi ile anlaşmış ve orada bir imar planlaması yapılmış. Fabrikalar kurulmuş kirada olan var, kendisi çalıştıran var. 6 ay önce kooperatif yönetimiyle görüştük. Burada yapılacak çalışmaların yaklaşık 40 milyon TL maliyeti çıkıyor. Bu masrafı sadece Düzce Belediyesi üstlenemez. Bizim asıl işimiz vatandaşımızın yolunu yapmaktır. Kendilerine bu çalışmayı iş birliği içinde yapmayı önerdim. Biz bu masrafı karşılayamayız dediler. Birkaç çözüm önerisi sunduk, kendileri kabul etmedi. Hatta biz orada yeniden imar düzenlemesi yaparak kaynak sağlamak amacıyla arsalar ürettik. Bu arsanın satışını yaparak altyapı ve asfalt çalışmasını elbette yapabilirlerdi. Ama bakın bu kadar zaman geçti, yapılmadı. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiririz, ama nihayetinde orada bir kooperatif var. Bu sorumluluk onlara aittir. Belediyemizin çok parası olsa, yapalım ama bizim önceliğimiz şehir merkezimiz, caddeler ve mahallelerdir. Biz kış gelmeden önce orada altyapı sistemlerini temizledik, iş makinesi ile de yolları kısmen düzelttik ama yetmedi tabii ki. Kooperatif yönetimi erken davranabilseydi asfaltlama işi yapılırdı. OSB’lerde de bu sistem aynı, yapılacak işlerin sorumluluğu OSB yönetimlerine aittir".

Toplantı, şoför esnafıyla kurulan yakın diyalog ve planlanan lojistik yatırımlarının Düzce’nin ihracat kapasitesini artırma hedefine odaklanması açısından önemli bulundu. Belediye yönetimi, projelerin takipçisi olacaklarını ve uygulama için ilgili kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

