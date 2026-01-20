Başkan Semih Dere: Çivril'de bakım, onarım ve yenileme hızlandı

Başkan Semih Dere: Çivril için durmadan çalışıyor, geleceğimizi birlikte güzelleştiriyoruz

Belediye çalışmaları ve konteyner onarımları

Denizli’nin Çivril ilçesinde Çivril Belediyesi, ortak kullanım alanlarını daha güvenli, konforlu ve işlevsel hale getirmek için bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

77 mahallede yürütülen çalışmalarda hasar görmüş bin 863 adet çöp konteyneri yerinde tamir edilerek hizmete geri kazandırıldı ve 511 adet yeni konteyner temin edildi.

Başkan Semih Dere, temizlik hizmetlerine yönelik organizasyonel adımı şöyle anlattı: "Çivril Belediyesi olarak temizlik hizmetlerinde verimliliği artırmak ve kaynaklarımızı korumak adına yeni bir mobil ekip kurduk. Ekiplerimiz, toplam 77 mahallemizde hasar görmüş bin 863 adet çöp konteynerini yerinde tamir ederek hizmete geri kazandırdı. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara 511 adet yeni konteyner temini gerçekleştirerek temizlik altyapımızı güçlendirdik"

Sosyal tesislerde yenileme: Düğün salonları

Emircik, Çıtak ve Irgıllı mahallelerinde bulunan düğün salonlarında kapsamlı tadilat ve tamirat çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye, sosyal tesisleri modern ve nezih ortamlara kavuşturmaya odaklandı.

Başkan Semih Dere, bu çalışmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Çivril Belediyesi olarak vatandaşlarımızın en mutlu günlerine şahitlik eden sosyal tesislerimize değer veriyoruz. Emircik, Çıtak ve Irgıllı mahallelerimizde bulunan düğün salonlarında kapsamlı tadilat ve tamirat çalışmaları gerçekleştirdik. Çiftlerimizin mutluluğuna ortak olmak ve halkımıza daha modern, nezih ortamlar sunmak için salonlarımızı yenileyerek hizmete sunduk"

Parklar ve kırsal alanlarda iyileştirme

Gürpınar, Stadyum, Çarşı ve Yukarı mahallelerinde toplam 6 park ve yeşil alan inşa edildi. Kırsal mahallelerde ise sosyal yaşama katkı sunmak amacıyla 42 köy konağı kapsamlı tadilat ve tamirat çalışmalarıyla yenilendi.

Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Dere, "Çivril Belediyesi olarak, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği park ve yeşil alanlarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Oyun gruplarından salıncaklara, zemin düzenlemelerinden bakım ve onarıma kadar parklarımızı daha modern, daha güvenli ve daha estetik hale getiriyoruz. Her mahallede nefes alan alanlar oluşturmak, çocuklarımızın neşesine ortak olmak ve kent yaşamına değer katmak için sahadayız. Çivril için durmadan çalışıyor, geleceğimizi birlikte güzelleştiriyoruz"

