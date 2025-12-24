DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,66 0,07%
ALTIN
6.183,38 -0,04%
BITCOIN
3.741.907,39 0,7%

Başkan Tahmazoğlu: Gaziantep, Gazilik Unvanını Sonuna Kadar Hak Ediyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılında 6 bin 317 şehit vererek 'Gazilik' unvanını hak ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 15:39
Başkan Tahmazoğlu: Gaziantep, Gazilik Unvanını Sonuna Kadar Hak Ediyor

Başkan Tahmazoğlu: Gaziantep, Gazilik Unvanını Sonuna Kadar Hak Ediyor

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı sırasında Gaziantep halkının destansı bir direniş sergilediğini vurguladı.

Kentin Kurtuluş Savaşı’nda verdiği 6 bin 317 şehit ile "Gazilik" unvanını hak ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu şehrin halkı, ülkemiz işgal altındayken milli mücadele ateşini yakan; namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halktır. Bu halk ki millet olmanın ve geleceğe güvenle bakmanın bedelini kanıyla canıyla ödemiştir. Antep halkı, hiçbir yerden destek almadan düşman işgaline karşı yaptığı savunma ile Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımını ve Milli Mücadelemizin meşalesini yaktı. Vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı, inanç ve kararlılıkla mücadele eden Antep halkı, Şahinbey’lerin, Şehitkamil’lerin, Karayılan’ların ve daha nice adsız kahramanların öncülüğünde, 6 bin 317 şehit verme pahasına bu şehri düşman işgalinden kurtarmışlardı. Gaziantep, Gazilik unvanını fazlasıyla hak eden, değerli şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadeleyi gören, yaşayan ve bilen insanlarımızın dünyaya tanıttığı kahramanlık destanının sahibidir. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyor, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda aziz canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU: “ŞEHRİMİZ GAZİLİK UNVANINI SONUNA KADAR HAK EDİYOR”

BAŞKAN TAHMAZOĞLU: “ŞEHRİMİZ GAZİLİK UNVANINI SONUNA KADAR HAK EDİYOR”

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Büyükşehir'den Emeklilere 2.500 TL Yeni Yıl Desteği
2
Beyşehir'de itfaiye telefon direğindeki kediyi kurtardı
3
Kırşehir'de Acil Sağlık Gecesi: Paramediklere Moral ve Motivasyon
4
ETÜ’de Erzurum Kütüphaneleri Söyleşisi: Hizmetler, İş Birliği ve Dijital Dönüşüm
5
Eskişehir Cezaevlerinde 5 bin 742 Kişi: Adli Kolluk Toplantısı'nda Açıklandı
6
Kütahya’da Öğrenciler 50 Fidanı Toprakla Buluşturdu
7
Digor Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Başköy'de 'Halkla İç İçe' Ev Ziyaretinde

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı