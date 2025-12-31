DOLAR
Başkent EDAŞ Karabük’te Kışı Yeniyor: Batı Karadeniz’de Enerji Mesaisi

Batı Karadeniz’de etkili kar yağışıyla mücadele eden Başkent EDAŞ ekipleri, Karabük merkez ve köylerinde 24 saat esasına göre kesintisiz enerji için aralıksız çalışıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:56
Başkent EDAŞ Karabük’te Kışı Yeniyor: Batı Karadeniz’de Enerji Mesaisi

Batı Karadeniz’de kışa meydan okuyan enerji çalışması

Batı Karadeniz’de etkisini artıran yoğun kar yağışı, enerji nakil hatlarında zaman zaman arızalara neden olurken, Başkent EDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarına rağmen sahada kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karabük’te 24 saat esaslı müdahale

Kar yağışının özellikle etkili olduğu Karabük’te ekipler, merkez ve köylerdeki trafolara yeniden enerji verebilmek amacıyla 24 saat esasına göre görev yapıyor. Dondurucu soğuğa rağmen metrelerce yükseklikteki elektrik direklerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, hatlarda meydana gelen arızaları kısa sürede gidererek vatandaşların enerjisiz kalmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Zorlu arazi ve ulaşım koşulları

Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, birçok bölgede ulaşımı güçleştirirken; arazi ve paletli kar araçlarının ilerleyemediği noktalara ekipler, gerekli malzeme ve ekipmanları sırtlarında taşıyarak ulaşıyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen trafo ve hat arızalarına müdahale edilirken, özellikle kırsal kesimlere enerji sağlayan hatlarda yapılan çalışmalarla kesintilerin en kısa sürede giderilmesi hedefleniyor.

Tüm imkânlar seferber edildi

Başkent EDAŞ, sahadaki tüm imkânlarını seferber ederek Karabük’ün merkez, ilçe ve köylerinde enerjinin sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

