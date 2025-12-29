Başsavcı Yasin Emre DÇGC'yi Ziyaret Etti: Düzce Basını Tek Çatıda

Başsavcı Yasin Emre DÇGC'yi ağırladı

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (DÇGC), Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ile bir araya geldi. Görüşmede DÇGC'nin yapısı, hedefleri ve yerel basının geleceğine ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Ziyarette sunulan bilgiler

Cemiyet Başkanı Mustafa Armutcu, Çalışan Gazeteciler Cemiyeti’nin kuruluş amacı ve bundan sonraki süreçte yapılması düşünülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyarete katılan gazeteciler de çalışmalar ve hedefler konusunda görüşlerini dile getirdi.

Başsavcı Emre, Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti’nin basınının büyük çoğunluğunu bir çatı altında topladığına dikkat çekerek, "Bu oluşumun hem gazetecilik mesleğine hem de Düzce’ye faydalı olacağını düşünüyorum. Cemiyetinizde görev alan tüm gazetecilerle geçmişten bu yana zaten iyi bir iletişim içindeyiz. Bundan sonra da iletişimimizi daha güçlü hale getireceğimize inanıyorum. Çalışan Gazeteciler Cemiyeti yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

