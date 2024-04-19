Başvuranın işi anında hazır! Bakanlığa binlerce personel alınacak

İçişleri Bakanlığı 81 ilde 1.608 kişiyi işe alacak. Peki çalışanlar hangi pozisyonlara alınacak? Hangi ilde kaç personel alımı yapılıyor? Başvuru nereye ve nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların yanıtları..