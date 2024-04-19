Başvuranın işi anında hazır! Bakanlığa binlerce personel alınacak

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde 1.608 kişiyi işe alacağı bildirildi. 33 farklı unvandaki personel alımına yönelik il düzeyindeki kontenjanların detayları üzerinde araştırmalar yapılıyor.
81 İLDEN 1608 PERSONEL ALIMI
Hangi pozisyonlara personel alınacak?
Koruma ve Güvenlik Görevlisi “Silahlı”,
Kaloriferci,
Garson,
Aşçı Yardımcısı,
Aşçı,
Temizlik Görevlisi,
Şoför,
Destek Personeli,
Çağrı Karşılama Personeli,
Büro Personeli,
Teknisyen “Marangoz”,
Teknisyen “Klima”,
Teknisyen “Sıhhi Tesisat”,
Teknisyen “Bilgisayar”,
Teknisyen “Elektrik- Elektronik”,
Teknisyen,
Tekniker “Elektrik-Elektronik”,
Tekniker “İnşaat”,
Tekniker “Makine”,
Tekniker “Bilgisayar”,
Tekniker,
Mühendis “Jeoloji”,
Mühendis “İnşaat”,
Mühendis “Yazılım",
Mühendis “Harita”,
Mühendis “Bilgisayar”,
Mühendis “Makine”,
Mühendis “Elektrik- Elektronik”,
Mühendis,
Mimar,
Programcı,
Avukat,
Arşiv Uzmanı şeklinde 33 branştan toplamda 1608 personel alımı yapılacak.
İLLERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI
BAŞVURU İŞLEMLERİ
çişleri Bakanlığı'nda personel alımına ilişkin başvurular İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvurular 22 Nisan'da başlayacak, 26 Nisan 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Kılavuz bilgilerine ise 'https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/04/20240403-4-10.pdf' adresinde ulaşılacak.