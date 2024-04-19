Bist 100
9.679,12 1%
DOLAR
32,6 0,36%
EURO
34,89 0,42%
ALTIN
2.490,05 0,73%

Başvuranın işi anında hazır! Bakanlığa binlerce personel alınacak

İçişleri Bakanlığı 81 ilde 1.608 kişiyi işe alacak. Peki çalışanlar hangi pozisyonlara alınacak? Hangi ilde kaç personel alımı yapılıyor? Başvuru nereye ve nasıl yapılır? İşte tüm bu soruların yanıtları..

Yayın Tarihi: 19.04.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 16:23
Başvuranın işi anında hazır! Bakanlığa binlerce personel alınacak

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde 1.608 kişiyi işe alacağı bildirildi. 33 farklı unvandaki personel alımına yönelik il düzeyindeki kontenjanların detayları üzerinde araştırmalar yapılıyor.

81 İLDEN 1608 PERSONEL ALIMI

Hangi pozisyonlara personel alınacak?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi “Silahlı”,

Kaloriferci,

Garson,

Aşçı Yardımcısı,

Aşçı,

Temizlik Görevlisi,

Şoför,

Destek Personeli,

Çağrı Karşılama Personeli,

Büro Personeli,

Teknisyen “Marangoz”,

Teknisyen “Klima”,

Teknisyen “Sıhhi Tesisat”,

Teknisyen “Bilgisayar”,

Teknisyen “Elektrik- Elektronik”,

Teknisyen,

Tekniker “Elektrik-Elektronik”,

Tekniker “İnşaat”,

Tekniker “Makine”,

Tekniker “Bilgisayar”,

Tekniker,

Mühendis “Jeoloji”,

Mühendis “İnşaat”,

Mühendis “Yazılım",

Mühendis “Harita”,

Mühendis “Bilgisayar”,

Mühendis “Makine”,

Mühendis “Elektrik- Elektronik”,

Mühendis,

Mimar,

Programcı,

Avukat,

Arşiv Uzmanı şeklinde 33 branştan toplamda 1608 personel alımı yapılacak.

İLLERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

İçişleri Bakanlığı 1.608 personel alımı

İçişleri Bakanlığı 1.608 personel alımı

İçişleri Bakanlığı 1.608 personel alımı

İçişleri Bakanlığı 1.608 personel alımı

İçişleri Bakanlığı 1.608 personel alımı

BAŞVURU İŞLEMLERİ

çişleri Bakanlığı'nda personel alımına ilişkin başvurular İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvurular 22 Nisan'da başlayacak, 26 Nisan 2024 tarihine kadar yapılabilecek. Kılavuz bilgilerine ise 'https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2024/04/20240403-4-10.pdf' adresinde ulaşılacak.

İLGİLİ HABERLER

Yerlerinizde 1 toz parçası bile kalmayacak! Suya bir damla eklesiniz yeter

Yastık altı birikimi olan DİKKAT! Kısa sürede 7300 TL kazanabilirsiniz

Akbank kesenin ağzını açtı! 2.000 TL- 5.000 TL karşılıksız iadeler başladı

Yapı Kredi emeklilerin dost bankası seçilecek! Güncel promosyon sevinçten ağlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Arsa sahibi olmayan kalmasın! Bakanlık tapu dağıtıyor

Millet patır patır araba alıyor! 334 Bin TL’si olan anahtarı kapacak

Başvuranın işi anında hazır! Bakanlığa binlerce personel alınacak

İstanbulkart'lılara Müjde! Yarın hesabınıza indirim yansıyacak!

Yapı Kredi emeklilerin dost bankası seçilecek! Güncel promosyon sevinçten ağlatacak

İşte Torba Yasa ile meclise geliyor! Memur ve emekliye 4500 TL zam onayı an meselesi

Milli Emlak duyurdu! 2 güne gayrimenkul zengini olacaksınız

Hem alışveriş yapacak hem 350 TL iade kapacaksınız! A101 yağlı kapıyı duyurdu

Garanti BBVA'dan emekliye adeta promosyon yağacak! 15.000 TL'ye ek ödemeler yapılacak

Yastık altı birikimi olan DİKKAT! Kısa sürede 7300 TL kazanabilirsiniz

Akbank kesenin ağzını açtı! 2.000 TL- 5.000 TL karşılıksız iadeler başladı

Yerlerinizde 1 toz parçası bile kalmayacak! Suya bir damla eklesiniz yeter