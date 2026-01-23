Batman'da Kar Engeli Aşıldı: 14 Yaşındaki Gülsüm K. Sağlığa Ulaştırıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Şat mezrasında rahatsızlanan 14 yaşındaki Gülsüm K., İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:55
Batman'da Kar Engeli Aşıldı: 14 Yaşındaki Gülsüm K. Sağlığa Ulaştırıldı

Batman'da Kapalı Yol Açıldı, Genç Kız Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı

İl Özel İdaresi iş makineleriyle müdahale etti

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyü Şat mezrası'nda yaşayan 14 yaşındaki Gülsüm K., sabaha karşı aniden başlayan şiddetli kusma ve genel vücut ağrısı şikayetleriyle ailesini harekete geçirdi.

Aile, durumu bildirmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ancak yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulans mezraya ulaşamayınca sağlık ekipleri, destek için İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmaların ardından kapalı yol ulaşıma açıldı. Yolun bir bölümünde kepçe ile taşınan Gülsüm K., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Gülsüm K., Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızın tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BATMAN'IN KOZLUK İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN ARMUTLU KÖYÜNE BAĞLI ŞAT...

BATMAN'IN KOZLUK İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN ARMUTLU KÖYÜNE BAĞLI ŞAT MEZRASINDA RAHATSIZLANAN 14 YAŞINDAKİ KIZ, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN YOLU AÇMASIYLA SAĞLIK EKİPLERİNE ULAŞTIRILDI.

BATMAN'IN KOZLUK İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLU KAPANAN ARMUTLU KÖYÜNE BAĞLI ŞAT...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
4
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
5
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
6
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi
7
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları