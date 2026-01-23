Batman'da Kar Engeli Aşıldı: 14 Yaşındaki Gülsüm K. Sağlığa Ulaştırıldı

Batman'da Kapalı Yol Açıldı, Genç Kız Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı

İl Özel İdaresi iş makineleriyle müdahale etti

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyü Şat mezrası'nda yaşayan 14 yaşındaki Gülsüm K., sabaha karşı aniden başlayan şiddetli kusma ve genel vücut ağrısı şikayetleriyle ailesini harekete geçirdi.

Aile, durumu bildirmek için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Ancak yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ambulans mezraya ulaşamayınca sağlık ekipleri, destek için İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle sürdürdüğü çalışmaların ardından kapalı yol ulaşıma açıldı. Yolun bir bölümünde kepçe ile taşınan Gülsüm K., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Gülsüm K., Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızın tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

