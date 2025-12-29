DOLAR
Sinop’ta Kartpostallık Kar Manzaraları: Soğuksu ve Erfelek Tatlıca Beyaza Büründü

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili kar, Soğuksu’da yer yer 30 cm’yi aşan örtü oluşturdu; Erfelek Tatlıca Şelaleleri beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:33
Sinop’ta Kartpostallık Kar Manzaraları

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kenti adeta beyaz bir gelinlik gibi süsledi. Soğuksu mevkii, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa tutkunları ve kar hasreti çekenlerin adresi oldu.

Kent merkezinde karla karışık yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı Soğuksu’da kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi aşmasıyla vatandaşlar bölgeye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye giden Sinoplular, çam ağaçlarının karla kaplı büyüleyici manzarası eşliğinde piknik alanlarını doldurdu; mangallar yakıldı, çocuklar karın keyfini çıkardı.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Beyaza Büründü

Erfelek ilçesindeki, iki ormanın birleştiği derin vadi içinde yer alan ve 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, 720 dekarlık alanıyla beyaz örtüsüyle görsel bir şölen sundu.

Tabiat parkı bünyesinde bulunan bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkuru boyunca, alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi yaban hayvanları da gözlemlenebiliyor.

Ayrıca yetkililer, kapalı olan köy yollarını açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

